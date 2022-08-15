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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
1:2
Второй тайм: 83'
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
27' Гол
Фрагапане Франко
31' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
45' Желтая карточка
Фрагапане Франко
46' Желтая карточка
Лод Робин
1:1
61' Гол
Мукхтар Хани
1:2
75' Гол
Бенитес Алан
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
19
Мьюл
Алекс
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
97
Сен
Клер
Дейн
2
Бенитес
Алан
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
33
Kervin
Arriaga
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Нэшвилл
4-3-1-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Миннесота Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 14 (3) 0.54
Сапонг Чарльз 5 0.19
Банбери Тил 4 0.15
David Romney 2 0.08
Циммерман Уолкер 2 0.08
Мьюл Алекс 2 0.08
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 9 (2) 0.36
Амарилья Луис 8 0.32
Лод Робин 6 0.24
Фрагапане Франко 5 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.08
Данлади Абу 2 0.08
Тейлор Ди Джей 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Коллман Брент 1 0.04
Kervin Arriaga 1 0.04
Хансен Николай 0 0
Бенитес Алан 0 0
Хейс Джекори 0 0
Росалес Джозеф 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Циммерман Уолкер 5 0
Сапонг Чарльз 4 0
Годой Анибал 4 0
Леаль Рэндэлл 4 0
Анунга Брайан 4 0
Маккарти Дакс 2 1
Миллер Эрик 3 0
Мукхтар Хани 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Дэвис Шон II 3 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Emanuel Reynoso2 8 0
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 6 0
Росалес Джозеф 4 1
Фрагапане Франко 5 0
Дибасси Бакай 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Лоуренс Кемар 2 0
Амарилья Луис 2 0
Бенитес Алан 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
5
31%
6
33%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
5
25%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Забито

17
21
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
29%
29%
3
14%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
1
6%
6
29%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90

Забито

33
39
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
5
15%
5
13%
1-15
8
24%
3
8%
16-30
7
21%
10
26%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
5
15%
8
21%
61-75
4
12%
9
23%
76-90

Пропущено

34
33
10 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
1
3%
5
15%
1-15
7
21%
1
3%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
9
26%
7
21%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
9
26%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 25 9 2 14 30 - 39 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 3 4 51 - 24 51
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 2:1 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 1:0 25 10 7 8 32 - 33 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 1:2 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 0:1 25 10 2 13 31 - 30 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 1:0 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 0:1 13 7 1 5 20 - 14 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 2:1 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 1:2 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 13 1 2 10 10 - 29 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 2:1 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 1:2 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 1:0 13 3 4 6 13 - 22 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 0:1 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Эмануэль Рейносо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.88
4.05
4.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:2 Миннесота Юнайтед онлайн

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