Стадион: Geodis Park
1:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолФрагапане Франко
31' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
45' Желтая карточкаФрагапане Франко
46' Желтая карточкаЛод Робин
1:1
61' ГолМукхтар Хани
1:2
75' ГолБенитес Алан
90' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
90'+5
Ход матча
27'
31'
45'
46'
61'
1:1
75'
1:2
83'
90'
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
32 Will Meyer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|14 (3)
|0.54
|Сапонг Чарльз
|5
|0.19
|Банбери Тил
|4
|0.15
|David Romney
|2
|0.08
|Циммерман Уолкер
|2
|0.08
|Мьюл Алекс
|2
|0.08
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|1
|0.04
|Дэвис Шон II
|1
|0.04
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.04
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|9 (2)
|0.36
|Амарилья Луис
|8
|0.32
|Лод Робин
|6
|0.24
|Фрагапане Франко
|5
|0.2
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.08
|Данлади Абу
|2
|0.08
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Бенитес Алан
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Коллман Брент
|1
|0.04
|Kervin Arriaga
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Циммерман Уолкер
|5
|0
|Леаль Рэндэлл
|5
|0
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Маккарти Дакс
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Мукхтар Хани
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Дэвис Шон II
|3
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|David Romney
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Emanuel Reynoso2
|8
|0
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|6
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Фрагапане Франко
|5
|0
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Бенитес Алан
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
5
29%
29%
6
30%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
3
18%
3
15%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Забито
17
21
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
5
29%
29%
3
14%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
1
6%
6
29%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90
Забито
34
41
20 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
5
15%
5
12%
1-15
8
24%
4
10%
16-30
7
21%
10
24%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
6
18%
9
22%
61-75
4
12%
9
22%
76-90
Пропущено
36
34
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
1
3%
5
15%
1-15
8
22%
1
3%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
9
25%
7
21%
46-60
7
19%
7
21%
61-75
9
25%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|25
|9
|2
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|3
|4
|51 - 24
|51
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|26
|10
|9
|7
|38 - 28
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию