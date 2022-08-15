Стадион: Lumen Field
0:1
Перерыв
Ход матча
32'
0:1
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
-
19 Bode Hidalgo
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
39 матчей
43.6%
15.4%
41%
17 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
51.3%
15.4%
13 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|6
|0.24
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.2
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.2
|Ролдан Кристиан
|4
|0.16
|Брюин Уилл
|2
|0.08
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Руснак Альберт
|1
|0.04
|Joao Paulo I
|1
|0.04
|Арреага Хавьер
|1
|0.04
|Dylan Teves
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|6
|0.24
|Саварино Джефферсон
|5
|0.2
|Мерам Джастин
|3
|0.12
|Вуд Бобби
|3
|0.12
|Глэд Джастин
|3
|0.12
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.08
|Шмитт Тейт
|2
|0.08
|Сильва Марсело
|2
|0.08
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Броди Эндрю
|1
|0.04
|Джулио Андерсон
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Крейлах Дамир
|1
|0.04
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.04
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|4
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Лодейро Николас
|3
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|8
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Глэд Джастин
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Jasper Loeffelsend
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 17
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
5
25%
2
17%
61-75
4
20%
5
42%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
15%
6
27%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
4
31%
4
18%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
2
22%
7
37%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
3
27%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
4
14%
3
10%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
5
17%
9
29%
29%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
8
26%
76-90
Пропущено
31
33
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
3
10%
9
27%
1-15
5
16%
3
9%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
4
13%
4
12%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
8
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|13
|9
|3
|45 - 19
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|24
|12
|6
|6
|45 - 27
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|25
|10
|7
|8
|38 - 31
|37
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|8
|9
|7
|36 - 34
|33
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Торонто
|25
|8
|5
|12
|37 - 43
|29
|12.
|Шарлотт
|25
|9
|2
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|24
|7
|8
|9
|33 - 36
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|24
|6
|4
|14
|28 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|3
|4
|51 - 24
|51
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|26
|10
|9
|7
|38 - 28
|39
|4.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|1:2
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|25
|10
|2
|13
|31 - 30
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|13
|7
|1
|5
|23 - 20
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Даллас
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|13
|7
|1
|5
|20 - 14
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|1:2
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|10 - 28
|7
|14.
|Шарлотт
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|1:2
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 22
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию