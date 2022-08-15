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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
1:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
32' Гол
Кордова Серхио
59' Желтая карточка
Гомес Еймар
1:1
62' Гол
Руснак Альберт
1:2
64' Гол
Броди Эндрю
66' Желтая карточка
Чанг Майкель
70' Желтая карточка
Ролдан Кристиан
90' Желтая карточка
Barrero Pablo Ruiz
90'+8
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
75
Лейва
Дэнни
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Barrero
Pablo
Ruiz
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

39 матчей

43.6%
15.4%
41%
17 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
51.3%
15.4%
13 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
ОК
1:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
3:2
М
2:1
М
4:0
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 6 0.24
Лодейро Николас 5 (4) 0.2
Руидиас Рауль 5 (1) 0.2
Ролдан Кристиан 4 0.16
Брюин Уилл 2 0.08
Руснак Альберт 2 0.08
Монтеро Фреди 2 (1) 0.08
Рольдан Александер 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 6 0.24
Саварино Джефферсон 5 0.2
Мерам Джастин 3 0.12
Вуд Бобби 3 0.12
Глэд Джастин 3 0.12
Руис Пабло 2 (1) 0.08
Броди Эндрю 2 0.08
Шмитт Тейт 2 0.08
Сильва Марсело 2 0.08
Чанг Майкель 1 0.04
Джулио Андерсон 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Крейлах Дамир 1 0.04
Каппелхоф Йохан 1 0.04

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 4 1
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Лодейро Николас 3 0
Арреага Хавьер 3 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 8 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Глэд Джастин 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Jasper Loeffelsend 4 0
Мерам Джастин 3 0
Макмат Зак 3 0
Луис Эвертон 3 0
Чанг Майкель 2 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Barrero Pablo Ruiz 1 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
29%
3
21%
61-75
4
19%
5
36%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
6
26%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
2
22%
7
37%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
3
27%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Забито

30
33
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
20%
5
15%
31-45
5
17%
9
27%
46-60
7
23%
5
15%
61-75
4
13%
8
24%
76-90

Пропущено

33
34
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
3
9%
9
26%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
7
21%
5
15%
31-45
4
12%
4
12%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 13 9 3 45 - 19 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 24 12 6 6 45 - 27 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 25 10 7 8 38 - 31 37
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 8 9 7 36 - 34 33
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Торонто 25 8 5 12 37 - 43 29
12. Шарлотт 25 9 2 14 30 - 39 29
13. Атланта Юнайтед 24 7 8 9 33 - 36 29
14. Ди Си Юнайтед 24 6 4 14 28 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 3 4 51 - 24 51
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 26 10 9 7 38 - 28 39
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 13 7 1 5 23 - 20 22
6. Атланта Юнайтед 12 6 4 2 22 - 16 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Даллас 13 7 3 3 22 - 12 24
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 13 7 3 3 20 - 14 24
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 4 3 15 - 12 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 3 4 5 20 - 22 13
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 11 2 1 8 10 - 28 7
14. Шарлотт 13 1 2 10 10 - 29 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Кордова Серхио бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк онлайн

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