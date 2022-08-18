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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
0:2
Второй тайм: 73'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
11' Гол
Морган Льюис
0:2
15' Гол
Толкин Джон
45' Желтая карточка
Данкан Кайл
66' Желтая карточка
Климала Патрик
34
Rocco
Rios
Novo
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
26
Caleb
Wiley
5
Соса
Сантьяго
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
8
Thiago
Almada
19
Араужо
Луис
7
Мартинес
Хосеф
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
16
Йервуд
Дрю
82
Лима
Лукас
II
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
0:1
М
3:3
М
1:0
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:3
М
0:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 7 0.28
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.2
Thiago Almada 4 0.16
Араужо Луис 4 0.16
Дуайер Доминик 4 0.16
Морено Марселино 2 0.08
Леннон Брукс 2 0.08
Гутман Эндрю 2 0.08
Малрейни Джейк 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Caleb Wiley 1 0.04
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 11 (5) 0.42
Лима Лукас II 5 0.19
Климала Патрик 4 (1) 0.15
Лонг Аарон 4 0.15
Барлоу Том 3 (1) 0.12
Фернандес Омир 2 0.08
Харпер Кэмерон 2 0.08
Йервуд Дрю 2 0.08
Serge Ngoma 2 0.08
Кассерес Кристиан 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 4 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Соса Сантьяго 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 7 1
Кассерес Кристиан 8 0
Нилис Дилан 6 1
Эдвардс Томас 6 0
Толкин Джон 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Климала Патрик 5 0
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Данкан Кайл 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
23%
1
5%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
7
32%
3
16%
76-90

Пропущено

16
15
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
6
30%
9
47%
76-90

Забито

33
35
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
6
18%
5
14%
1-15
5
15%
7
20%
16-30
3
9%
3
9%
31-45
4
12%
7
20%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
11
33%
7
20%
76-90

Пропущено

36
34
22 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
8
22%
0
0%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
22%
5
15%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
3
8%
7
21%
61-75
7
19%
13
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 26 13 10 3 45 - 19 49
2. Нью-Йорк Сити 1:1 25 12 7 6 46 - 28 43
3. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 26 11 7 8 40 - 31 40
5. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 25 9 9 7 38 - 35 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Шарлотт 1:1 26 9 3 14 31 - 40 30
12. Торонто 1:2 26 8 5 13 38 - 45 29
13. Атланта Юнайтед 0:2 25 7 8 10 33 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 0:0 27 10 10 7 38 - 28 40
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 1:1 13 8 4 1 31 - 13 28
3. Шарлотт 1:1 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 1:2 14 7 1 6 24 - 22 22
6. Атланта Юнайтед 0:2 13 6 4 3 22 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:0 14 7 4 3 22 - 12 25
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 14 8 3 3 22 - 14 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 0:0 13 5 5 3 15 - 12 20
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 13 4 4 5 22 - 23 16
7. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
8. Нью-Йорк Сити 1:1 12 4 3 5 15 - 15 15
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:2 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 0:2 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7
14. Шарлотт 1:1 14 1 3 10 11 - 30 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Данкан Кайл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Джон Толкин бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Морган Льюис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.41
3.67
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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