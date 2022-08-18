Стадион: Mercedes-Benz Stadium
0:2
Второй тайм: 73'
0'
0:1
11' ГолМорган Льюис
0:2
15' ГолТолкин Джон
45' Желтая карточкаДанкан Кайл
66' Желтая карточкаКлимала Патрик
Ход матча
11'
15'
0:2
45'
66'
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
13 Пашер ТайлерПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|7
|0.28
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.2
|Thiago Almada
|4
|0.16
|Араужо Луис
|4
|0.16
|Дуайер Доминик
|4
|0.16
|Морено Марселино
|2
|0.08
|Леннон Брукс
|2
|0.08
|Гутман Эндрю
|2
|0.08
|Малрейни Джейк
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Caleb Wiley
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|11 (5)
|0.42
|Лима Лукас II
|5
|0.19
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.15
|Лонг Аарон
|4
|0.15
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.12
|Фернандес Омир
|2
|0.08
|Харпер Кэмерон
|2
|0.08
|Йервуд Дрю
|2
|0.08
|Serge Ngoma
|2
|0.08
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|4
|1
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Шон
|7
|1
|Кассерес Кристиан
|8
|0
|Нилис Дилан
|6
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Толкин Джон
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Климала Патрик
|5
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
23%
1
5%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
7
32%
3
16%
76-90
Пропущено
16
15
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
6
30%
9
47%
76-90
Забито
33
35
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
6
18%
5
14%
1-15
5
15%
7
20%
16-30
3
9%
3
9%
31-45
4
12%
7
20%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
11
33%
7
20%
76-90
Пропущено
36
34
22 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
8
22%
0
0%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
22%
5
15%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
3
8%
7
21%
61-75
7
19%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|26
|13
|10
|3
|45 - 19
|49
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|25
|12
|7
|6
|46 - 28
|43
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|26
|11
|7
|8
|40 - 31
|40
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|25
|9
|9
|7
|38 - 35
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Шарлотт
|1:1
|26
|9
|3
|14
|31 - 40
|30
|12.
|Торонто
|1:2
|26
|8
|5
|13
|38 - 45
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|25
|7
|8
|10
|33 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|0:0
|27
|10
|10
|7
|38 - 28
|40
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|3.
|Шарлотт
|1:1
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|1:2
|14
|7
|1
|6
|24 - 22
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|13
|6
|4
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|3.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|14
|8
|3
|3
|22 - 14
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|8.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|1:2
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
|14.
|Шарлотт
|1:1
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|0:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию