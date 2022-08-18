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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
1:2
Второй тайм: 74'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
29' Желтая карточка
Макоун Кристиан
1:0
31' Пенальти
Бернардески Федерико
35' Желтая карточка
Акинола Айо
1:1
37' Гол
Макнамара Томас
1:2
48' Гол
Ренникс Джастин
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
24
Инсинье
Лоренцо
99
Петрович
Джордже
2
Фаррелл
Эндрю
3
Гонсалес
Омар
6
Макоун
Кристиан
24
Джонс
Дехуан
15
Бай
Брэндон
5
Каптум
Вилфрид
26
Макнамара
Томас
10
Хиль
Карлес
11
Боатенг
Эммануль
II
12
Ренникс
Джастин
Торонто
4-3-3
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-2-1

История личных встреч

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

33 матча

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:0
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.35
Хименес Хесус 8 0.31
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.15
Бернардески Федерико 4 (2) 0.15
Брэдли Майкл 3 0.12
Deandre Kerr 3 0.12
Инсинье Лоренцо 2 0.08
Нельсон Джейден 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Акинола Айо 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.28
Боу Густаво 7 (1) 0.28
Хиль Карлес 5 (3) 0.2
Бай Брэндон 2 0.08
Ллетгет Себастьян 2 0.08
Макнамара Томас 2 0.08
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Dylan Borrero 2 0.08
Полстер Мэтт 2 0.08
Ренникс Джастин 2 0.08
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Каптум Вилфрид 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Ривера Дамьен 1 0.04

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Lukas MacNaughton 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
18%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
4
18%
4
20%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
6
29%
3
14%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
6
27%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
2
9%
6
60%
76-90

Забито

37
38
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
7
19%
4
11%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
5
14%
10
26%
61-75
9
24%
6
16%
76-90

Пропущено

43
32
23 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 16
7
16%
3
9%
1-15
6
14%
5
16%
16-30
10
23%
5
16%
31-45
11
26%
5
16%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
5
12%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 26 13 10 3 45 - 19 49
2. Нью-Йорк Сити 1:1 25 12 7 6 46 - 28 43
3. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 26 11 7 8 40 - 31 40
5. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 25 9 9 7 38 - 35 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Шарлотт 1:1 26 9 3 14 31 - 40 30
12. Торонто 1:2 26 8 5 13 38 - 45 29
13. Атланта Юнайтед 0:2 25 7 8 10 33 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 0:0 27 10 10 7 38 - 28 40
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 1:1 13 8 4 1 31 - 13 28
3. Шарлотт 1:1 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 1:2 14 7 1 6 24 - 22 22
6. Атланта Юнайтед 0:2 13 6 4 3 22 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:0 14 7 4 3 22 - 12 25
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 14 8 3 3 22 - 14 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 0:0 13 5 5 3 15 - 12 20
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 13 4 4 5 22 - 23 16
7. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
8. Нью-Йорк Сити 1:1 12 4 3 5 15 - 15 15
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:2 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 0:2 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7
14. Шарлотт 1:1 14 1 3 10 11 - 30 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.85
4.15
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
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