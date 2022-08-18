Стадион: БМО Филд
1:2
Второй тайм: 74'
0'
29' Желтая карточкаМакоун Кристиан
1:0
31' ПенальтиБернардески Федерико
35' Желтая карточкаАкинола Айо
1:1
37' ГолМакнамара Томас
1:2
48' ГолРенникс Джастин
Ход матча
29'
31'
35'
37'
1:1
48'
1:2
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
24
Джонс
Дехуан
15
Бай
Брэндон
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
15 Бай БрэндонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
77 Ben Reveno
-
29 Noel Buck
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
33 матча
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.35
|Хименес Хесус
|8
|0.31
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.15
|Бернардески Федерико
|4 (2)
|0.15
|Брэдли Майкл
|3
|0.12
|Deandre Kerr
|3
|0.12
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Акинола Айо
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.28
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.28
|Хиль Карлес
|5 (3)
|0.2
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.08
|Макнамара Томас
|2
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Dylan Borrero
|2
|0.08
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|Ренникс Джастин
|2
|0.08
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Каптум Вилфрид
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Ривера Дамьен
|1
|0.04
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Lukas MacNaughton
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
18%
2
10%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
4
18%
4
20%
76-90
Пропущено
21
22
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
6
29%
3
14%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
14%
4
18%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
6
27%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
7
32%
0
0%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
2
9%
6
60%
76-90
Забито
37
38
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
7
19%
4
11%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
5
14%
10
26%
61-75
9
24%
6
16%
76-90
Пропущено
43
32
23 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 16
7
16%
3
9%
1-15
6
14%
5
16%
16-30
10
23%
5
16%
31-45
11
26%
5
16%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
5
12%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|26
|13
|10
|3
|45 - 19
|49
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|25
|12
|7
|6
|46 - 28
|43
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|26
|11
|7
|8
|40 - 31
|40
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|25
|9
|9
|7
|38 - 35
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|11.
|Шарлотт
|1:1
|26
|9
|3
|14
|31 - 40
|30
|12.
|Торонто
|1:2
|26
|8
|5
|13
|38 - 45
|29
|13.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|25
|7
|8
|10
|33 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|0:0
|27
|10
|10
|7
|38 - 28
|40
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|10.
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|7
|9
|35 - 37
|31
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|8
|6
|11
|29 - 44
|30
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|13
|8
|4
|1
|31 - 13
|28
|3.
|Шарлотт
|1:1
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|1:2
|14
|7
|1
|6
|24 - 22
|22
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|13
|6
|4
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|3.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|5.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|7.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|8.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|6
|3
|3
|16 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|14
|8
|3
|3
|22 - 14
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|8.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Торонто
|1:2
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:2
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|13.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
|14.
|Шарлотт
|1:1
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|0:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|11
|1
|3
|7
|13 - 25
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию