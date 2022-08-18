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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
0:0
Первый тайм: 3'
Филадельфия Юнион
0'
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Филадельфия Юнион
2.26
3.62
3.31
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
12
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
19
Бёрк
Кори
Даллас
4-1-2-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Даллас
Филадельфия Юнион

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
ОК
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 14 0.54
Арриола Пол 9 0.35
Alan Velasco 4 0.15
Хара Франко 3 (1) 0.12
Сервания Брандон 2 0.08
Фарфан Марко 1 0.04
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 12 (3) 0.48
Карранса Хулиан 9 (1) 0.36
Уре Микаэль 8 0.32
Бедойя Алехандро 5 0.2
Бёрк Кори 5 0.2
Сантос Сержио II 1 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Серрильо Эдвин 6 0
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Феррейра Хесус 4 0
Твумаси Эма 4 0
Арриола Пол 3 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 7 0
Бёрк Кори 5 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
3
20%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Забито

15
29
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
13%
3
10%
1-15
3
20%
7
24%
16-30
4
27%
6
21%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
2
13%
4
14%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
7
41%
1
13%
76-90

Забито

37
44
20 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
5
14%
6
14%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
8
22%
9
20%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
9
24%
6
14%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
1
3%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
10%
6
30%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
9
31%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 26 13 10 3 45 - 19 49
2. Нью-Йорк Сити 1:1 25 12 7 6 46 - 28 43
3. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
4. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 26 11 7 8 40 - 31 40
5. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 25 9 9 7 38 - 35 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
11. Шарлотт 1:1 26 9 3 14 31 - 40 30
12. Торонто 1:2 26 8 5 13 38 - 45 29
13. Атланта Юнайтед 0:2 25 7 8 10 33 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 0:0 27 10 10 7 38 - 28 40
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
10. Колорадо Рэпидс 24 8 7 9 35 - 37 31
11. Ванкувер Уайткэпс 25 8 6 11 29 - 44 30
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 1:1 13 8 4 1 31 - 13 28
3. Шарлотт 1:1 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 1:2 14 7 1 6 24 - 22 22
6. Атланта Юнайтед 0:2 13 6 4 3 22 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:0 14 7 4 3 22 - 12 25
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
5. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
7. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
8. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
9. Ванкувер Уайткэпс 12 6 3 3 16 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 14 8 3 3 22 - 14 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 0:0 13 5 5 3 15 - 12 20
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 13 4 4 5 22 - 23 16
7. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
8. Нью-Йорк Сити 1:1 12 4 3 5 15 - 15 15
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Торонто 1:2 12 1 4 7 14 - 23 7
12. Атланта Юнайтед 0:2 12 1 4 7 11 - 20 7
13. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7
14. Шарлотт 1:1 14 1 3 10 11 - 30 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:0 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 11 1 3 7 13 - 25 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Филадельфия Юнион
2.26
3.62
3.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:0 Филадельфия Юнион онлайн

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