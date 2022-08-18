Стадион: Тойота
1:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолФеррейра Хесус
62' Желтая карточкаМартинес Хосе
73' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
75' Желтая карточкаМбезо Оливье
75' Желтая карточкаФеррейра Хесус
90'+8
Ход матча
34'
1:0
45'
62'
73'
75'
75'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Даллас
Филадельфия Юнион
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|15
|0.56
|Арриола Пол
|9
|0.33
|Alan Velasco
|4
|0.15
|Хара Франко
|3 (1)
|0.11
|Сервания Брандон
|2
|0.07
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Обриан Ядер
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.04
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|12 (3)
|0.46
|Карранса Хулиан
|9 (1)
|0.35
|Уре Микаэль
|8
|0.31
|Бедойя Алехандро
|5
|0.19
|Бёрк Кори
|5
|0.19
|Сантос Сержио II
|1
|0.04
|Эллиотт Джек
|1
|0.04
|МакГлинн Джек
|1
|0.04
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|Салливан Куинн
|1
|0.04
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Твумаси Эма
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Карранса Хулиан
|8
|1
|Бедойя Алехандро
|7
|0
|Бёрк Кори
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Забито
15
29
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
2
13%
3
10%
1-15
3
20%
7
24%
16-30
4
27%
6
21%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
2
13%
4
14%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
7
41%
1
13%
76-90
Забито
38
44
21 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
5
13%
6
14%
1-15
7
18%
8
18%
16-30
9
24%
9
20%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
9
24%
6
14%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
1
3%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
4
19%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|9
|4
|45 - 20
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|7
|8
|40 - 32
|40
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|8
|10
|7
|38 - 36
|34
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|26
|8
|6
|12
|39 - 45
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|26
|9
|6
|11
|31 - 44
|33
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:2
|25
|8
|7
|10
|35 - 39
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|6.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:2
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|5
|5
|22 - 24
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию