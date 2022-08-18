  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
1:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
34' Гол
Феррейра Хесус
62' Желтая карточка
Мартинес Хосе
73' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
75' Желтая карточка
Мбезо Оливье
75' Желтая карточка
Феррейра Хесус
90'+8
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
19
Бёрк
Кори
Даллас
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Даллас
Филадельфия Юнион

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
ОК
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 15 0.56
Арриола Пол 9 0.33
Alan Velasco 4 0.15
Хара Франко 3 (1) 0.11
Сервания Брандон 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.04
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 12 (3) 0.46
Карранса Хулиан 9 (1) 0.35
Уре Микаэль 8 0.31
Бедойя Алехандро 5 0.19
Бёрк Кори 5 0.19
Сантос Сержио II 1 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Серрильо Эдвин 6 0
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Мартинес Хосе VI 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Твумаси Эма 4 0
Арриола Пол 3 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 7 0
Бёрк Кори 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Вагнер Кай 4 0
Эллиотт Джек 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

15
29
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
2
13%
3
10%
1-15
3
20%
7
24%
16-30
4
27%
6
21%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
2
13%
4
14%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
7
41%
1
13%
76-90

Забито

38
44
21 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
5
13%
6
14%
1-15
7
18%
8
18%
16-30
9
24%
9
20%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
9
24%
6
14%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
1
3%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
4
19%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 9 4 45 - 20 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 7 8 40 - 32 40
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 8 10 7 38 - 36 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 26 8 6 12 39 - 45 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 26 9 6 11 31 - 44 33
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
11. Колорадо Рэпидс 0:2 25 8 7 10 35 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
6. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 0:2 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 2:0 13 7 3 3 18 - 15 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
7. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 5 5 22 - 24 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 0:2 12 1 3 8 13 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Даллас 1:0 Филадельфия Юнион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     