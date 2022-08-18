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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:0
Второй тайм: 69'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
14' Гол
Голд Райан
2:0
40' Гол
Голд Райан
1
Хасал
Томас
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
2
Годиньо
Маркус
20
Кубас
Андрес
16
Берхальтер
Себастьян
18
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
9
Каваллини
Лукас
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
24
Вальесилья
Эксон
4
Уилсон
Дэнни
33
Бейташур
Стивен
13
Гутьеррес
Фелипе
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
8
Max
Alves
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.31
Голд Райан 6 (2) 0.23
Рикеттс Тосайн 3 0.12
Уайт Брайан 3 0.12
Дахоме Кристиан 2 0.08
Рапосо Райан 2 0.08
Кайседо Дейбер 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Грессель Юлиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Pedro Vite 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 12 (3) 0.48
Зардес Гьяси 6 (1) 0.24
Льюис Джонатан 4 0.16
Кайе Марк-Энтони 3 0.12
Абубакар Лалас 3 0.12
Барриос Майкл 2 0.08
Шиньяшики Андре 2 0.08
Эстевес Лукас 1 0.04
Розенберри Киган 1 0.04
Уорнер Коллен 1 0.04
Dantouma Toure 1 0.04
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 0
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 4 0
Голд Райан 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кайседо Дейбер 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 7 1
Уилсон Дэнни 8 0
Акоста Бриан 7 0
Абубакар Лалас 7 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Барриос Майкл 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Вальесилья Эксон 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
1 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
9
56%
4
31%
76-90

Пропущено

15
25
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
6
40%
5
20%
76-90

Забито

13
22
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
5
38%
3
14%
1-15
1
8%
7
32%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Пропущено

29
12
18 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
7
24%
4
33%
1-15
8
28%
3
25%
16-30
3
10%
3
25%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
1
8%
76-90

Забито

29
35
10 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
17%
4
11%
1-15
1
3%
10
29%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
11
38%
7
20%
76-90

Пропущено

44
37
22 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
9
20%
6
16%
1-15
8
18%
6
16%
16-30
5
11%
9
24%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
5
11%
4
11%
61-75
12
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 9 4 45 - 20 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 7 8 40 - 32 40
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 8 10 7 38 - 36 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 26 8 6 12 39 - 45 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 24 10 3 11 37 - 34 33
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 26 9 6 11 31 - 44 33
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 25 10 2 13 32 - 31 32
11. Колорадо Рэпидс 0:2 25 8 7 10 35 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
6. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 0:2 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 2:0 13 7 3 3 18 - 15 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
7. Лос-Анджелес Гэлакси 13 7 1 5 25 - 18 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 5 5 22 - 24 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 12 3 1 8 11 - 16 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 0:2 12 1 3 8 13 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Колорадо Рэпидс
3.55
3.70
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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