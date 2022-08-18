Стадион: Би-Си Плэйс
2:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолГолд Райан
2:0
40' ГолГолд Райан
2:1
76' ГолЗардес Гьяси
90' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
90'+8
Ход матча
14'
1:0
40'
2:0
76'
2:1
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|8 (2)
|0.31
|Голд Райан
|6 (2)
|0.23
|Рикеттс Тосайн
|3
|0.12
|Уайт Брайан
|3
|0.12
|Дахоме Кристиан
|2
|0.08
|Рапосо Райан
|2
|0.08
|Кайседо Дейбер
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Simon Becher
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.48
|Зардес Гьяси
|7 (1)
|0.28
|Льюис Джонатан
|4
|0.16
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.12
|Абубакар Лалас
|3
|0.12
|Барриос Майкл
|2
|0.08
|Шиньяшики Андре
|2
|0.08
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Розенберри Киган
|1
|0.04
|Уорнер Коллен
|1
|0.04
|Dantouma Toure
|1
|0.04
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|8
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|7
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Акоста Бриан
|7
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
3 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
9
50%
5
36%
76-90
Пропущено
16
27
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
13%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
7
44%
5
19%
76-90
Забито
13
22
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
5
38%
3
14%
1-15
1
8%
7
32%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Пропущено
29
12
18 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
7
24%
4
33%
1-15
8
28%
3
25%
16-30
3
10%
3
25%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
1
8%
76-90
Забито
31
36
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
6
19%
4
11%
1-15
1
3%
10
28%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
11
35%
8
22%
76-90
Пропущено
45
39
22 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
9
20%
7
18%
1-15
8
18%
6
15%
16-30
5
11%
10
26%
31-45
5
11%
6
15%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
13
29%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|9
|4
|45 - 20
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|7
|8
|40 - 32
|40
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|8
|10
|7
|38 - 36
|34
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|26
|8
|6
|12
|39 - 45
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|10
|3
|11
|37 - 34
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|9
|6
|11
|31 - 45
|33
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|25
|10
|2
|13
|32 - 31
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|8
|7
|10
|36 - 39
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|6.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|7
|1
|5
|25 - 18
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|5
|5
|22 - 24
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|1
|8
|11 - 16
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию