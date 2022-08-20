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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Второй тайм: 59'
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
10' Гол
Чичарито
2:0
42' Гол
Васкес Виктор II
49' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
2:1
53' Гол
Роу Келин
58' Желтая карточка
Васкес Виктор II
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
44
Эдвардс
Рахим
9
Кабрал
Кевин
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
7
Васкес
Виктор
II
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
75
Лейва
Дэнни
11
Руснак
Альберт
22
Роу
Келин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

42 матча

35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:3
М
4:3
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
2:4
М
1:1
ОК
4:2
М
0:1
М
3:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:0
М
1:0
М
4:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:4
М
0:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 11 (2) 0.44
Йовелич Деян 9 (1) 0.36
Грандсир Самуэль 3 0.12
Альварес Эфраин 3 0.12
Равелсон Райан 3 0.12
Васкес Виктор II 2 0.08
Коста Дуглас 2 0.08
Дельгадо Марко 2 (1) 0.08
Кабрал Кевин 1 0.04
Кьестан Саша 1 (1) 0.04
Кулибали Сега 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 6 0.23
Лодейро Николас 5 (4) 0.19
Руидиас Рауль 5 (1) 0.19
Ролдан Кристиан 4 0.15
Брюин Уилл 2 0.08
Руснак Альберт 2 0.08
Монтеро Фреди 2 (1) 0.08
Рольдан Александер 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 7 0
Уильямс Дэррик 6 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Коста Дуглас 3 1
Чичарито 4 0
Равелсон Райан 4 0
Гаспер Чейз 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Эдвардс Рахим 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 4 1
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Лодейро Николас 3 0
Арреага Хавьер 3 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
9
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
4
16%
1
11%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
3
12%
3
33%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
10
40%
0
0%
76-90

Пропущено

18
18
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
6
33%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
27%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
45%
4
19%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Забито

36
30
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
19%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
3
8%
6
20%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
3
8%
7
23%
61-75
15
42%
4
13%
76-90

Пропущено

35
33
22 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
8
23%
3
9%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
23%
7
21%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
6
17%
6
18%
61-75
3
9%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 9 4 45 - 20 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 26 11 7 8 40 - 32 40
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 8 10 7 38 - 36 34
7. Цинциннати 25 8 9 8 42 - 45 33
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 26 8 6 12 39 - 45 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 25 11 3 11 39 - 35 36
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Ванкувер Уайткэпс 26 9 6 11 31 - 45 33
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 1:2 26 10 2 14 33 - 33 32
11. Колорадо Рэпидс 25 8 7 10 36 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
6. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 12 3 4 5 18 - 17 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 14 8 1 5 27 - 19 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
7. Сиэтл Саундерс 1:2 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 5 5 22 - 24 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 11 3 2 6 12 - 16 11
9. Сиэтл Саундерс 1:2 13 3 1 9 12 - 18 10
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сиэтл Саундерс
1.95
4.09
3.81
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл Саундерс онлайн

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