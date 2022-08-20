Стадион: Dignity Health Sports Park
2:1
Второй тайм: 59'
0'
1:0
10' ГолЧичарито
2:0
42' ГолВаскес Виктор II
49' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
2:1
53' ГолРоу Келин
58' Желтая карточкаВаскес Виктор II
Ход матча
10'
1:0
42'
49'
53'
2:1
58'
20
Депай
Ник
14
Чичарито
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
22
Роу
Келин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
42 матча
35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|11 (2)
|0.44
|Йовелич Деян
|9 (1)
|0.36
|Грандсир Самуэль
|3
|0.12
|Альварес Эфраин
|3
|0.12
|Равелсон Райан
|3
|0.12
|Васкес Виктор II
|2
|0.08
|Коста Дуглас
|2
|0.08
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.08
|Кабрал Кевин
|1
|0.04
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.04
|Кулибали Сега
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|6
|0.23
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.19
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.19
|Ролдан Кристиан
|4
|0.15
|Брюин Уилл
|2
|0.08
|Руснак Альберт
|2
|0.08
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Joao Paulo I
|1
|0.04
|Арреага Хавьер
|1
|0.04
|Dylan Teves
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|6
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Коста Дуглас
|3
|1
|Чичарито
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Гаспер Чейз
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|4
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Лодейро Николас
|3
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
9
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
4
16%
1
11%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
3
12%
3
33%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
10
40%
0
0%
76-90
Пропущено
18
18
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
6
33%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
27%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
45%
4
19%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Забито
36
30
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
19%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
3
8%
6
20%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
3
8%
7
23%
61-75
15
42%
4
13%
76-90
Пропущено
35
33
22 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
8
23%
3
9%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
23%
7
21%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
6
17%
6
18%
61-75
3
9%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|9
|4
|45 - 20
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|11
|7
|8
|40 - 32
|40
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|8
|10
|7
|38 - 36
|34
|7.
|Цинциннати
|25
|8
|9
|8
|42 - 45
|33
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|26
|8
|6
|12
|39 - 45
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|25
|11
|3
|11
|39 - 35
|36
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|9
|6
|11
|31 - 45
|33
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|26
|10
|2
|14
|33 - 33
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|8
|7
|10
|36 - 39
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|6.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|14
|8
|1
|5
|27 - 19
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|5
|5
|22 - 24
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|9.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|13
|3
|1
|9
|12 - 18
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию