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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Перерыв
Цинциннати
0'
0:1
14' Гол
Миазга Мэтт
1:1
23' Пенальти
Климала Патрик
37' Желтая карточка
Миазга Мэтт

Ход матча

14'
0:1
Миазга Мэтт
(Барреаль Альваро)
23'
Климала Патрик
1:1
37'
 
Миазга Мэтт
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Цинциннати
2.10
4.10
4.55
Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
16
Йервуд
Дрю
17
Харпер
Кэмерон
23
Кассерес
Кристиан
37
Кларк
Кейден
9
Климала
Патрик
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Цинциннати
5-3-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 11 (5) 0.41
Лима Лукас II 5 0.19
Климала Патрик 5 (2) 0.19
Лонг Аарон 4 0.15
Барлоу Том 3 (1) 0.11
Фернандес Омир 2 0.07
Харпер Кэмерон 2 0.07
Йервуд Дрю 2 0.07
Serge Ngoma 2 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 15 0.58
Brenner da Silva 9 0.35
Акоста Лусиано 6 (2) 0.23
Барреаль Альваро 4 0.15
Морено Хуниор 2 0.08
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Миазга Мэтт 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 7 1
Кассерес Кристиан 8 0
Нилис Дилан 6 1
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Толкин Джон 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Данкан Кайл 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 8 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 5 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Пропущено

19
24
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
9
47%
3
13%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
3
14%
4
17%
1-15
5
24%
8
33%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
3
14%
1
4%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Забито

37
40
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
7
19%
6
15%
1-15
7
19%
9
23%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
7
19%
8
20%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
7
19%
6
15%
76-90

Пропущено

35
47
10 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
0
0%
5
11%
1-15
5
14%
11
23%
16-30
5
14%
13
28%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
7
20%
3
6%
61-75
14
40%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 26 13 9 4 45 - 20 48
2. Клёб де Фут Монреаль 25 13 4 8 43 - 41 43
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 25 8 10 7 38 - 36 34
7. Цинциннати 1:1 26 8 10 8 43 - 46 34
8. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
9. Интер Майами 25 9 6 10 32 - 41 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 26 8 6 12 39 - 45 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 25 6 4 15 28 - 49 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 25 14 6 5 54 - 34 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 25 11 5 9 40 - 35 38
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
10. Ванкувер Уайткэпс 26 9 6 11 31 - 45 33
11. Колорадо Рэпидс 25 8 7 10 36 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
4. Интер Майами 13 7 3 3 25 - 22 24
5. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
6. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
7. Клёб де Фут Монреаль 12 6 2 4 20 - 16 20
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 1:1 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 13 4 3 6 18 - 20 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 1:1 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 5 5 22 - 24 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 12 1 4 7 14 - 23 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Климала Патрик из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Миазга Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Цинциннати
2.10
4.10
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Цинциннати онлайн

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