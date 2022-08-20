Стадион: Ред Булл Арена
1:1
Перерыв
Ход матча
14'
0:1
23'
1:1
37'
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
37
Кларк
Кейден
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пашер ТайлерПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|11 (5)
|0.41
|Лима Лукас II
|5
|0.19
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.19
|Лонг Аарон
|4
|0.15
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.11
|Фернандес Омир
|2
|0.07
|Харпер Кэмерон
|2
|0.07
|Йервуд Дрю
|2
|0.07
|Serge Ngoma
|2
|0.07
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|15
|0.58
|Brenner da Silva
|9
|0.35
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.23
|Барреаль Альваро
|4
|0.15
|Морено Хуниор
|2
|0.08
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Миазга Мэтт
|1
|0.04
|Ian Murphy
|1
|0.04
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Шон
|7
|1
|Кассерес Кристиан
|8
|0
|Нилис Дилан
|6
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Толкин Джон
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Акоста Лусиано
|5
|1
|Хагглунд Ник
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Пропущено
19
24
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
9
47%
3
13%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
3
14%
4
17%
1-15
5
24%
8
33%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
3
14%
1
4%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Забито
37
40
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
7
19%
6
15%
1-15
7
19%
9
23%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
7
19%
8
20%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
7
19%
6
15%
76-90
Пропущено
35
47
10 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
0
0%
5
11%
1-15
5
14%
11
23%
16-30
5
14%
13
28%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
7
20%
3
6%
61-75
14
40%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|26
|13
|9
|4
|45 - 20
|48
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|25
|13
|4
|8
|43 - 41
|43
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|25
|8
|10
|7
|38 - 36
|34
|7.
|Цинциннати
|1:1
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|8.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|Интер Майами
|25
|9
|6
|10
|32 - 41
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|26
|8
|6
|12
|39 - 45
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|25
|6
|4
|15
|28 - 49
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|25
|14
|6
|5
|54 - 34
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|25
|11
|5
|9
|40 - 35
|38
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|9
|6
|11
|31 - 45
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|8
|7
|10
|36 - 39
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Майами
|13
|7
|3
|3
|25 - 22
|24
|5.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|6.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|1:1
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|1:1
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|5
|5
|22 - 24
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|12
|1
|4
|7
|14 - 23
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию