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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
0:1
13' Гол
Миазга Мэтт
1:1
23' Пенальти
Климала Патрик
37' Желтая карточка
Миазга Мэтт
66' Желтая карточка
Нвободо Обинна
85' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
90'+4
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
16
Йервуд
Дрю
17
Харпер
Кэмерон
23
Кассерес
Кристиан
37
Кларк
Кейден
9
Климала
Патрик
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Цинциннати
5-3-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 11 (5) 0.41
Лима Лукас II 5 0.19
Климала Патрик 5 (2) 0.19
Лонг Аарон 4 0.15
Барлоу Том 3 (1) 0.11
Фернандес Омир 2 0.07
Харпер Кэмерон 2 0.07
Йервуд Дрю 2 0.07
Serge Ngoma 2 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 15 0.58
Brenner da Silva 9 0.35
Акоста Лусиано 6 (2) 0.23
Барреаль Альваро 4 0.15
Морено Хуниор 2 0.08
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Миазга Мэтт 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 7 1
Кассерес Кристиан 8 0
Нилис Дилан 6 1
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Толкин Джон 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Данкан Кайл 1 0
Фернандес Омир 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Кларк Кейден 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 8 0
Нвободо Обинна 8 0
Акоста Лусиано 5 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
4
24%
3
18%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
25
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
9
45%
3
12%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
3
14%
4
17%
1-15
5
24%
8
33%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
3
14%
1
4%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
19%
6
26%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Забито

38
41
18 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
7
18%
7
17%
1-15
8
21%
9
22%
16-30
3
8%
5
12%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
7
18%
6
15%
76-90

Пропущено

36
48
11 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
1
3%
5
10%
1-15
5
14%
12
25%
16-30
5
14%
13
27%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
7
19%
3
6%
61-75
14
39%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 27 14 9 4 48 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 26 14 4 8 46 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 2:1 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 26 8 10 8 38 - 39 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 1:2 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 0:3 26 6 4 16 28 - 52 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 0:1 26 14 6 6 54 - 35 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 1:0 26 12 5 9 41 - 35 41
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
10. Ванкувер Уайткэпс 26 9 6 11 31 - 45 33
11. Колорадо Рэпидс 25 8 7 10 36 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 2:1 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 13 7 2 4 23 - 16 23
6. Торонто 1:2 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 0:3 14 4 3 7 18 - 23 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 0:1 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 4 3 21 - 14 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 3:0 14 6 4 4 18 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 14 3 5 6 22 - 27 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 2:1 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 1:2 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 0:3 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 22 - 17 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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