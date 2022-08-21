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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
3:0
Второй тайм: 60'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
26' Гол
Камара Кей
2:0
39' Гол
Киото Ромель
3:0
55' Гол
Киото Ромель

Ход матча

26'
Камара Кей
(Киото Ромель)
1:0
39'
Киото Ромель
(Лаппалайнен Ласси)
2:0
46'
 
Боатенг Эммануль
ДеЛаГарза Эй Джей
55'
Киото Ромель
(Пьетт Самуэль)
3:0
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.75
4.00
4.30
Все Коэффициенты
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
28
ДеЛаГарза
Эй
Джей
26
Макнамара
Томас
10
Хиль
Карлес
47
Esmir
Bajraktarevic
12
Ренникс
Джастин
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-2-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

35.7%
10.7%
53.6%
10 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 14 (4) 0.54
Михайлович Джордже 7 0.27
Камара Кей 5 0.19
Торрес Хоакин 3 0.12
Уотерман Джоэль 3 0.12
Лаппалайнен Ласси 2 0.08
Джонстон Алистер 2 0.08
Бро-Гийяр Закари 2 0.08
Тойе Мейсон 2 0.08
Шуэньер Матьё 2 0.08
Миллер Камаль 1 0.04
Коне Исмаэль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.27
Боу Густаво 7 (1) 0.27
Хиль Карлес 5 (3) 0.19
Бай Брэндон 2 0.08
Ллетгет Себастьян 2 0.08
Макнамара Томас 2 0.08
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Dylan Borrero 2 0.08
Полстер Мэтт 2 0.08
Ренникс Джастин 2 0.08
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Каптум Вилфрид 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Ривера Дамьен 1 0.04

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Ваньяма Виктор 6 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
6
32%
2
9%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Пропущено

17
24
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
29%
29%
5
21%
46-60
7
41%
4
17%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Забито

24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
8%
2
11%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
21%
6
33%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Пропущено

24
10
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
8
33%
0
0%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
4
17%
6
60%
76-90

Забито

43
40
24 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
8
19%
4
10%
1-15
8
19%
8
20%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
5
12%
10
25%
61-75
6
14%
6
15%
76-90

Пропущено

41
34
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
11
27%
3
9%
1-15
4
10%
5
15%
16-30
2
5%
6
18%
31-45
10
24%
5
15%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
5
12%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 27 14 9 4 48 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 26 14 4 8 46 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 2:1 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 26 8 10 8 38 - 39 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 1:2 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 0:3 26 6 4 16 28 - 52 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 0:1 26 14 6 6 54 - 35 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 1:0 26 12 5 9 41 - 35 41
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
10. Ванкувер Уайткэпс 26 9 6 11 31 - 45 33
11. Колорадо Рэпидс 25 8 7 10 36 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 2:1 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 13 7 2 4 23 - 16 23
6. Торонто 1:2 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 0:3 14 4 3 7 18 - 23 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 0:1 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 4 3 21 - 14 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 3:0 14 6 4 4 18 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 14 3 5 6 22 - 27 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 2:1 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 1:2 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 0:3 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 22 - 17 26
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Камара Кей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.75
4.00
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 3:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Нью-Инглэнд Революшн
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