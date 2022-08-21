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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:1
Первый тайм: 45+'
Остин
0'
1:0
25' Пенальти
Emanuel Reynoso2
1:1
45' Пенальти
Дриусси Себастьян

Ход матча

25'
Emanuel Reynoso2
1:0
45'
1:1
Дриусси Себастьян
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Остин
2.07
3.90
3.30
Все Коэффициенты
97
Сен
Клер
Дейн
2
Бенитес
Алан
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
27
Тейлор
Ди
Джей
17
Лод
Робин
33
Kervin
Arriaga
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.38
Амарилья Луис 8 0.31
Лод Робин 6 0.23
Фрагапане Франко 5 0.19
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.08
Данлади Абу 2 0.08
Тейлор Ди Джей 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Бенитес Алан 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Коллман Брент 1 0.04
Kervin Arriaga 1 0.04
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 17 (2) 0.65
Урути Максимилиано 7 0.27
Фагундес Диего 5 0.19
Финлей Итан 5 0.19
Ринг Александр 4 0.15
Касканте Хулио 3 0.12
Хюсен Дэнни 3 0.12
Даниэль Перейра 2 0.08
Габриэльсен Рубен 2 0.08
Домингес Сесильо 2 0.08
Галлахер Джон 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Emanuel Reynoso2 8 0
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 6 0
Росалес Джозеф 4 1
Фрагапане Франко 5 0
Дибасси Бакай 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Лоуренс Кемар 2 0
Амарилья Луис 2 0
Бенитес Алан 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 2
Дриусси Себастьян 6 0
Ринг Александр 5 0
Kipp Keller 3 1
Касканте Хулио 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Галлахер Джон 3 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Лима Ник 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

20
31
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
6
30%
3
10%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
4
20%
9
29%
29%
61-75
3
15%
6
19%
76-90

Пропущено

21
19
4 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
6
32%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
7
33%
2
11%
76-90

Забито

41
53
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
5
12%
8
15%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
10
24%
6
11%
31-45
4
10%
7
13%
46-60
9
22%
12
23%
61-75
9
22%
12
23%
76-90

Пропущено

34
35
10 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
5
15%
7
20%
1-15
1
3%
7
20%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
7
21%
7
20%
61-75
10
29%
29%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4
Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 27 14 9 4 48 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 26 14 4 8 46 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 2:1 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 26 8 10 8 38 - 39 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 1:2 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 0:3 26 6 4 16 28 - 52 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 24 17 3 4 52 - 24 54
2. Остин 1:1 26 14 7 5 55 - 35 49
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 1:1 26 11 6 9 41 - 36 39
5. Реал Солт-Лейк 25 10 7 8 33 - 34 37
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
8. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
9. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
10. Ванкувер Уайткэпс 26 9 6 11 31 - 45 33
11. Колорадо Рэпидс 25 8 7 10 36 - 39 31
12. Хьюстон Динамо 25 7 4 14 31 - 42 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 25 5 9 11 40 - 53 24
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 2:1 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 3:0 13 7 2 4 23 - 16 23
6. Торонто 1:2 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 0:3 14 4 3 7 18 - 23 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 13 7 4 2 22 - 12 25
4. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
5. Реал Солт-Лейк 12 7 3 2 19 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 1:1 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
10. Миннесота Юнайтед 1:1 13 5 5 3 21 - 15 20
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 5 3 22 - 22 17
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 3:0 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 3:0 14 6 4 4 18 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:3 14 3 5 6 22 - 27 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 2:1 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 1:2 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 0:3 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:1 14 8 3 3 23 - 17 27
2. Лос-Анджелес 10 6 1 3 18 - 11 19
3. Миннесота Юнайтед 1:1 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 12 3 0 9 13 - 25 9
11. Ванкувер Уайткэпс 13 2 3 8 13 - 29 9
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Остин
2.07
3.90
3.30
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