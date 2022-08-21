Стадион: Allianz Field
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
25'
1:0
45'
17
Лод
Робин
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Kipp Keller
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.38
|Амарилья Луис
|8
|0.31
|Лод Робин
|6
|0.23
|Фрагапане Франко
|5
|0.19
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.08
|Данлади Абу
|2
|0.08
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Бенитес Алан
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Коллман Брент
|1
|0.04
|Kervin Arriaga
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|17 (2)
|0.65
|Урути Максимилиано
|7
|0.27
|Фагундес Диего
|5
|0.19
|Финлей Итан
|5
|0.19
|Ринг Александр
|4
|0.15
|Касканте Хулио
|3
|0.12
|Хюсен Дэнни
|3
|0.12
|Даниэль Перейра
|2
|0.08
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.08
|Домингес Сесильо
|2
|0.08
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Emanuel Reynoso2
|8
|0
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|6
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Фрагапане Франко
|5
|0
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Бенитес Алан
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|2
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Ринг Александр
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
6
30%
3
10%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
4
20%
9
29%
29%
61-75
3
15%
6
19%
76-90
Пропущено
21
19
4 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
6
32%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
24%
3
16%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
7
33%
2
11%
76-90
Забито
41
53
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
5
12%
8
15%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
10
24%
6
11%
31-45
4
10%
7
13%
46-60
9
22%
12
23%
61-75
9
22%
12
23%
76-90
Пропущено
34
35
10 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
5
15%
7
20%
1-15
1
3%
7
20%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
7
21%
7
20%
61-75
10
29%
29%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4
Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|27
|14
|9
|4
|48 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|26
|14
|4
|8
|46 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|2:1
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|26
|8
|10
|8
|38 - 39
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|1:2
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:3
|26
|6
|4
|16
|28 - 52
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|24
|17
|3
|4
|52 - 24
|54
|2.
|Остин
|1:1
|26
|14
|7
|5
|55 - 35
|49
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|26
|11
|6
|9
|41 - 36
|39
|5.
|Реал Солт-Лейк
|25
|10
|7
|8
|33 - 34
|37
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|8.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|9.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|9
|6
|11
|31 - 45
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|25
|8
|7
|10
|36 - 39
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|25
|7
|4
|14
|31 - 42
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25
|5
|9
|11
|40 - 53
|24
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|2:1
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|6.
|Торонто
|1:2
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:3
|14
|4
|3
|7
|18 - 23
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|1:1
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|13
|5
|5
|3
|21 - 15
|20
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|14
|3
|5
|6
|22 - 27
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|2:1
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|1:2
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:3
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:1
|14
|8
|3
|3
|23 - 17
|27
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|2
|3
|8
|13 - 29
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию