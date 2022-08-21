Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:0
Второй тайм: 79'
0'
15' Желтая карточкаДорси Гриффин
19' Желтая карточкаАкоста Бриан
1:0
48' ГолАбубакар Лалас
65' Желтая карточкаГутьеррес Фелипе
67' Желтая карточкаЭррера Эктор
Ход матча
15'
19'
48'
65'
67'
21
Акоста
Бриан
29
Зардес
Гьяси
12
Кларк
Стив
16
Эррера
Эктор
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.46
|Зардес Гьяси
|7 (1)
|0.27
|Льюис Джонатан
|4
|0.15
|Абубакар Лалас
|4
|0.15
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.12
|Барриос Майкл
|2
|0.08
|Шиньяшики Андре
|2
|0.08
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Розенберри Киган
|1
|0.04
|Уорнер Коллен
|1
|0.04
|Dantouma Toure
|1
|0.04
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|8
|0.31
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.27
|Пико Фабрис
|5 (1)
|0.19
|Пашер Тайлер
|2
|0.08
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.08
|Thor Ulfarsson
|2
|0.08
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|7
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Акоста Бриан
|8
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Шиньяшики Андре
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|7
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|6
|0
|Серен Дарвин
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Дорси Гриффин
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Micael
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
14%
3
23%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
12
25
10 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
4
33%
1
4%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
3
25%
6
24%
31-45
1
8%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
8%
6
24%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
4
21%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
5
31%
16-30
7
26%
3
19%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Забито
36
32
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
4
11%
6
19%
1-15
10
28%
3
9%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
4
11%
7
22%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
8
22%
6
19%
76-90
Пропущено
39
41
23 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
7
18%
3
7%
1-15
6
15%
8
20%
16-30
10
26%
9
22%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
6
15%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|25
|17
|3
|5
|52 - 25
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|9
|7
|10
|37 - 39
|34
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|27
|9
|7
|11
|31 - 45
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|10.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|26
|6
|9
|11
|41 - 53
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|7
|4
|15
|31 - 43
|25
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|3.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 11
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|5
|5
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|3
|0
|10
|13 - 26
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию