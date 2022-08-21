Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаДорси Гриффин
19' Желтая карточкаАкоста Бриан
1:0
48' ГолАбубакар Лалас
65' Желтая карточкаГутьеррес Фелипе
67' Желтая карточкаЭррера Эктор
80' Вторая желтая карточкаАкоста Бриан
85' Желтая карточкаБарриос Майкл
1:1
90' ГолCarlos Ferreira III
90'+6
Ход матча
15'
19'
48'
65'
67'
80'
85'
90'
21
Акоста
Бриан
29
Зардес
Гьяси
12
Кларк
Стив
16
Эррера
Эктор
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.46
|Зардес Гьяси
|7 (1)
|0.27
|Льюис Джонатан
|4
|0.15
|Абубакар Лалас
|4
|0.15
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.12
|Барриос Майкл
|2
|0.08
|Шиньяшики Андре
|2
|0.08
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Розенберри Киган
|1
|0.04
|Уорнер Коллен
|1
|0.04
|Dantouma Toure
|1
|0.04
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|9
|0.35
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.27
|Пико Фабрис
|5 (1)
|0.19
|Пашер Тайлер
|2
|0.08
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.08
|Thor Ulfarsson
|2
|0.08
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|8
|1
|Рубио Диего
|7
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Барриос Майкл
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Шиньяшики Андре
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|7
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|6
|0
|Серен Дарвин
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Дорси Гриффин
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Micael
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
13%
3
21%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Пропущено
13
26
10 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
4
31%
1
4%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
1
8%
8
31%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
15%
6
23%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
4
21%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
5
31%
16-30
7
26%
3
19%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Забито
37
33
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
4
11%
6
18%
1-15
10
27%
3
9%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
8
22%
7
21%
76-90
Пропущено
40
42
23 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
7
18%
3
7%
1-15
6
15%
8
19%
16-30
10
25%
9
21%
31-45
6
15%
8
19%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
7
18%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|17
|3
|5
|53 - 26
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|8.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию