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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
15' Желтая карточка
Дорси Гриффин
19' Желтая карточка
Акоста Бриан
1:0
48' Гол
Абубакар Лалас
65' Желтая карточка
Гутьеррес Фелипе
67' Желтая карточка
Эррера Эктор
80' Вторая желтая карточка
Акоста Бриан
85' Желтая карточка
Барриос Майкл
1:1
90' Гол
Carlos Ferreira III
90'+6
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
32
Уорнер
Коллен
12
Барриос
Майкл
13
Гутьеррес
Фелипе
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
2
Стирс
Дэниэл
3
Лундквист
Адам
16
Эррера
Эктор
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
8
Родригес
Мемо
9
Carlos
Ferreira
III
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 12 (3) 0.46
Зардес Гьяси 7 (1) 0.27
Льюис Джонатан 4 0.15
Абубакар Лалас 4 0.15
Кайе Марк-Энтони 3 0.12
Барриос Майкл 2 0.08
Шиньяшики Андре 2 0.08
Эстевес Лукас 1 0.04
Розенберри Киган 1 0.04
Уорнер Коллен 1 0.04
Dantouma Toure 1 0.04
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 9 0.35
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.27
Пико Фабрис 5 (1) 0.19
Пашер Тайлер 2 0.08
Thorleif Ulfarsson 2 0.08
Карраскилья Адальберто 2 0.08
Хадебе Тинейдж 2 0.08
Thor Ulfarsson 2 0.08
Стирс Дэниэл 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0
Джункуа Сэм 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 8 1
Рубио Диего 7 1
Уилсон Дэнни 8 0
Абубакар Лалас 7 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Барриос Майкл 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Вальесилья Эксон 2 0
Шиньяшики Андре 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Dantouma Toure 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Япи Даррен 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 7 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Серен Дарвин 5 0
Родригес Мемо 5 0
Дорси Гриффин 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Пико Фабрис 4 0
Эррера Эктор 3 0
Паркер Тим 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Micael 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
13%
3
21%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
26
10 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
4
31%
1
4%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
1
8%
8
31%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
15%
6
23%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
5
31%
16-30
7
26%
3
19%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Забито

37
33
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
4
11%
6
18%
1-15
10
27%
3
9%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
8
22%
7
21%
76-90

Пропущено

40
42
23 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
7
18%
3
7%
1-15
6
15%
8
19%
16-30
10
25%
9
21%
31-45
6
15%
8
19%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
7
18%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
8. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      19'
      Акоста Бриан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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