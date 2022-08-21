Стадион: PayPal Park
1:0
Первый тайм: 37'
0'
1:0
15' ГолКиканович Бенджамин
30' Желтая карточкаТомпсон Томми
31' Желтая карточкаНатан Рафаэл
Ход матча
15'
30'
31'
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|14 (1)
|0.54
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.23
|Киканович Бенджамин
|5
|0.19
|Юилл Джексон
|4
|0.15
|Монтейру Жамиру
|3
|0.12
|Кальво Франсиско
|2
|0.08
|Кауэлл Кейд
|1
|0.04
|Томпсон Томми
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Натан Рафаэл
|1
|0.04
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|12 (1)
|0.48
|Вела Карлос
|8 (2)
|0.32
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.28
|Опоку Квадво
|6
|0.24
|Холлингсхед Райан
|4
|0.16
|Мурильо Хесус
|2
|0.08
|Родригес Брайан II
|2
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Мусовски Дэниел
|2
|0.08
|Бэйл Гарет
|2
|0.08
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.08
|Паласиос Диего
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Натан Рафаэл
|5
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|5
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
5
28%
46-60
8
36%
0
0%
61-75
5
23%
7
39%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
18%
5
45%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Забито
18
35
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 10
3
17%
3
9%
1-15
5
28%
4
11%
16-30
3
17%
6
17%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
2
11%
8
23%
61-75
4
22%
8
23%
76-90
Пропущено
31
12
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
4
13%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
5
16%
3
25%
76-90
Забито
40
53
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
5
13%
4
8%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
5
13%
11
21%
46-60
10
25%
8
15%
61-75
9
23%
15
28%
76-90
Пропущено
53
23
23 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 7
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
8
15%
5
22%
1-15
7
13%
4
17%
16-30
8
15%
7
30%
31-45
10
19%
2
9%
46-60
11
21%
1
4%
61-75
9
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|25
|17
|3
|5
|52 - 25
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|9
|7
|10
|37 - 39
|34
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|27
|9
|7
|11
|31 - 45
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|10.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|26
|6
|9
|11
|41 - 53
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|7
|4
|15
|31 - 43
|25
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|3.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 11
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|5
|5
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|3
|0
|10
|13 - 26
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию