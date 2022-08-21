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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 37'
Лос-Анджелес
0'
1:0
15' Гол
Киканович Бенджамин
30' Желтая карточка
Томпсон Томми
31' Желтая карточка
Натан Рафаэл

Ход матча

15'
Киканович Бенджамин
(Томпсон Томми)
1:0
30'
Томпсон Томми
 
31'
Натан Рафаэл
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес
3.75
4.40
1.93
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
24
Холлингсхед
Райан
23
Акоста
Келлин
32
Мендес
Джегсон
7
Блессинг
Латиф
9
Аранго
Кристиан
22
Опоку
Квадво
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:2
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 14 (1) 0.54
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.23
Киканович Бенджамин 5 0.19
Юилл Джексон 4 0.15
Монтейру Жамиру 3 0.12
Кальво Франсиско 2 0.08
Кауэлл Кейд 1 0.04
Томпсон Томми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 12 (1) 0.48
Вела Карлос 8 (2) 0.32
Сифуэнтес Хосе 7 0.28
Опоку Квадво 6 0.24
Холлингсхед Райан 4 0.16
Мурильо Хесус 2 0.08
Родригес Брайан II 2 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Мусовски Дэниел 2 0.08
Бэйл Гарет 2 0.08
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.08
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 6 0
Натан Рафаэл 5 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Бисон Таннер 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Акоста Келлин 5 0
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Крепо Максим 2 0
Эскобар Франко 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
5
28%
46-60
8
36%
0
0%
61-75
5
23%
7
39%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
18%
5
45%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Забито

18
35
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 10
3
17%
3
9%
1-15
5
28%
4
11%
16-30
3
17%
6
17%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
2
11%
8
23%
61-75
4
22%
8
23%
76-90

Пропущено

31
12
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
4
13%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
5
16%
3
25%
76-90

Забито

40
53
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
5
13%
4
8%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
5
13%
11
21%
46-60
10
25%
8
15%
61-75
9
23%
15
28%
76-90

Пропущено

53
23
23 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 7
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
8
15%
5
22%
1-15
7
13%
4
17%
16-30
8
15%
7
30%
31-45
10
19%
2
9%
46-60
11
21%
1
4%
61-75
9
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 25 17 3 5 52 - 25 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 0:0 26 10 8 8 33 - 34 38
6. Колорадо Рэпидс 1:0 26 9 7 10 37 - 39 34
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 27 9 7 11 31 - 45 34
9. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
10. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
11. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 26 6 9 11 41 - 53 27
13. Хьюстон Динамо 0:1 26 7 4 15 31 - 43 25
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 14 8 4 2 23 - 12 28
3. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 19 - 11 25
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 5 5 3 23 - 22 20
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 0:1 11 6 1 4 18 - 12 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 14 2 4 8 13 - 29 10
11. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 3 0 10 13 - 26 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Натан Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Томпсон Томми получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бенжамин Киканович бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес
3.75
4.40
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес онлайн

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