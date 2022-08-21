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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
1:0
14' Гол
Киканович Бенджамин
30' Желтая карточка
Томпсон Томми
31' Желтая карточка
Натан Рафаэл
42' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
1:1
54' Гол
Опоку Квадво
60' Желтая карточка
Киканович Бенджамин
67' Желтая карточка
Акоста Келлин
67' Желтая карточка
Санчес Илье
74' Желтая карточка
Ремеди Эрик
2:1
77' Гол
Кауэлл Кейд
79' Вторая желтая карточка
Санчес Илье
86' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
90' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90'+7
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
24
Холлингсхед
Райан
23
Акоста
Келлин
32
Мендес
Джегсон
7
Блессинг
Латиф
9
Аранго
Кристиан
22
Опоку
Квадво
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:2
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 14 (1) 0.54
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.23
Киканович Бенджамин 5 0.19
Юилл Джексон 4 0.15
Монтейру Жамиру 3 0.12
Кауэлл Кейд 2 0.08
Кальво Франсиско 2 0.08
Томпсон Томми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 12 (1) 0.48
Вела Карлос 8 (2) 0.32
Сифуэнтес Хосе 7 0.28
Опоку Квадво 7 0.28
Холлингсхед Райан 4 0.16
Мурильо Хесус 2 0.08
Родригес Брайан II 2 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Мусовски Дэниел 2 0.08
Бэйл Гарет 2 0.08
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.08
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 7 0
Натан Рафаэл 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Киканович Бенджамин 3 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 7 0
Акоста Келлин 6 0
Фалл Мамаду 6 0
Санчес Илье 4 1
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Крепо Максим 2 0
Эскобар Франко 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
6 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
4
17%
6
32%
46-60
8
33%
0
0%
61-75
6
25%
7
37%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
13%
3
23%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Забито

18
35
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 11
3
17%
3
9%
1-15
5
28%
4
11%
16-30
3
17%
6
17%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
2
11%
8
23%
61-75
4
22%
8
23%
76-90

Пропущено

31
12
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
4
13%
2
17%
16-30
4
13%
2
17%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
5
16%
3
25%
76-90

Забито

42
54
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
6
14%
4
7%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
6
14%
8
15%
31-45
5
12%
12
22%
46-60
10
24%
8
15%
61-75
10
24%
15
28%
76-90

Пропущено

54
25
23 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 17
8
15%
6
24%
1-15
7
13%
4
16%
16-30
8
15%
7
28%
31-45
11
20%
2
8%
46-60
11
20%
1
4%
61-75
9
17%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
8. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      60'
      Бенжамин Киканович получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Опоку Квадво бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Натан Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Томпсон Томми получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Бенжамин Киканович бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес онлайн

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