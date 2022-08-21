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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 34'
Ванкувер Уайткэпс
0'
11' Желтая карточка
Jasper Loeffelsend
18' Желтая карточка
Тейберт Расселл

Ход матча

11'
Jasper Loeffelsend
 
18'
 
Тейберт Расселл
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.68
4.90
4.90
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
1
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
11
Дахоме
Кристиан
31
Тейберт
Расселл
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
18
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
9
Каваллини
Лукас
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 6 0.23
Саварино Джефферсон 5 0.19
Мерам Джастин 3 0.12
Вуд Бобби 3 0.12
Глэд Джастин 3 0.12
Руис Пабло 2 (1) 0.08
Броди Эндрю 2 0.08
Шмитт Тейт 2 0.08
Сильва Марсело 2 0.08
Чанг Майкель 1 0.04
Джулио Андерсон 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Крейлах Дамир 1 0.04
Каппелхоф Йохан 1 0.04
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.3
Голд Райан 6 (2) 0.22
Рикеттс Тосайн 3 0.11
Уайт Брайан 3 0.11
Дахоме Кристиан 2 0.07
Рапосо Райан 2 0.07
Кайседо Дейбер 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Грессель Юлиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Глэд Джастин 5 0
Jasper Loeffelsend 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Мерам Джастин 3 0
Макмат Зак 3 0
Луис Эвертон 3 0
Чанг Майкель 2 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 0
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кайседо Дейбер 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
16%
5
38%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
27%
7
24%
1-15
3
27%
8
28%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
3
27%
6
21%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
9
50%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
26%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
4
17%
7
44%
76-90

Забито

33
31
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
9%
6
19%
1-15
3
9%
1
3%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
9
27%
2
6%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
8
24%
11
35%
76-90

Пропущено

34
45
17 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
9
26%
9
20%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
7
21%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 25 12 6 7 46 - 30 42
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Коламбус Кру 23 8 10 5 32 - 25 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
8. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
9. Орландо Сити 25 9 6 10 28 - 36 33
10. Шарлотт 26 10 2 14 33 - 40 32
11. Чикаго Файр 25 8 6 11 28 - 34 30
12. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
13. Атланта Юнайтед 25 7 8 10 34 - 38 29
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 25 17 3 5 52 - 25 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 0:0 26 10 8 8 33 - 34 38
6. Колорадо Рэпидс 1:0 26 9 7 10 37 - 39 34
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 27 9 7 11 31 - 45 34
9. Портленд Тимберс 26 7 12 7 42 - 40 33
10. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
11. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 26 6 9 11 41 - 53 27
13. Хьюстон Динамо 0:1 26 7 4 15 31 - 43 25
14. Спортинг Канзас-Сити 26 6 5 15 26 - 48 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 12 8 0 4 20 - 10 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
10. Коламбус Кру 11 5 3 3 16 - 9 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Колорадо Рэпидс 1:0 14 8 4 2 23 - 12 28
3. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 19 - 11 25
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 5 5 3 23 - 22 20
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 12 4 2 6 12 - 15 14
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 13 4 6 3 13 - 13 18
5. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
6. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
7. Нью-Йорк Сити 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
13. Атланта Юнайтед 12 1 4 7 11 - 20 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 0:1 11 6 1 4 18 - 12 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 13 2 6 5 20 - 25 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 14 2 4 8 13 - 29 10
11. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
12. Хьюстон Динамо 0:1 13 3 0 10 13 - 26 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Тейберт Расселл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Jasper Loeffelsend получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.68
4.90
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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