Стадион: Рио Тинто
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
18'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
25
Голд
Райан
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
26 Diego Luna
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
39.3%
14.3%
46.4%
11 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|6
|0.23
|Саварино Джефферсон
|5
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.12
|Вуд Бобби
|3
|0.12
|Глэд Джастин
|3
|0.12
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.08
|Броди Эндрю
|2
|0.08
|Шмитт Тейт
|2
|0.08
|Сильва Марсело
|2
|0.08
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Джулио Андерсон
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Крейлах Дамир
|1
|0.04
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.04
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|8 (2)
|0.3
|Голд Райан
|6 (2)
|0.22
|Рикеттс Тосайн
|3
|0.11
|Уайт Брайан
|3
|0.11
|Дахоме Кристиан
|2
|0.07
|Рапосо Райан
|2
|0.07
|Кайседо Дейбер
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Simon Becher
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Глэд Джастин
|5
|0
|Jasper Loeffelsend
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|8
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
16%
5
38%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
27%
7
24%
1-15
3
27%
8
28%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
3
27%
6
21%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
9
50%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
26%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
4
17%
7
44%
76-90
Забито
33
31
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
9%
6
19%
1-15
3
9%
1
3%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
9
27%
2
6%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
8
24%
11
35%
76-90
Пропущено
34
45
17 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
9
26%
9
20%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
7
21%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|25
|12
|6
|7
|46 - 30
|42
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Коламбус Кру
|23
|8
|10
|5
|32 - 25
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|8.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|9.
|Орландо Сити
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|10.
|Шарлотт
|26
|10
|2
|14
|33 - 40
|32
|11.
|Чикаго Файр
|25
|8
|6
|11
|28 - 34
|30
|12.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|13.
|Атланта Юнайтед
|25
|7
|8
|10
|34 - 38
|29
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|25
|17
|3
|5
|52 - 25
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|26
|9
|7
|10
|37 - 39
|34
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|27
|9
|7
|11
|31 - 45
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|26
|7
|12
|7
|42 - 40
|33
|10.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|26
|6
|9
|11
|41 - 53
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|26
|7
|4
|15
|31 - 43
|25
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|6
|5
|15
|26 - 48
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|12
|8
|0
|4
|20 - 10
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|10.
|Коламбус Кру
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:1
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|3.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 11
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|5
|5
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|5.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|6.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|7.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|13.
|Атланта Юнайтед
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|0:1
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|13
|2
|6
|5
|20 - 25
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|13
|3
|0
|10
|13 - 26
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию