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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
0:1
Второй тайм: 63'
Атланта Юнайтед
0'
0:1
21' Гол
Соса Сантьяго
31' Желтая карточка
Artur Moraes III
51' Желтая карточка
Этьенн Дерик

Ход матча

21'
0:1
Соса Сантьяго
(Caleb Wiley)
27'
Will Sands
Сантуш Педру
 
31'
Artur Moraes III
 
51'
Этьенн Дерик
 
61'
Молино Кевин
Этьенн Дерик
 
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Атланта Юнайтед
1.82
4.29
4.20
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
26
Caleb
Wiley
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
29
Ronaldo
Morell
Коламбус Кру
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Атланта Юнайтед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (1) 0.33
Эрнандес Хуан 6 0.25
Этьенн Дерик 5 0.21
Нэйджби Дарлингтон 3 0.13
Уртадо Эрик 3 0.13
Берри Мигель 2 0.08
Диас Луис III 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Менса Джонатан 1 0.04
Зардес Гьяси 1 0.04
Sean Zawadzki 1 0.04
Морейра Стивен 0 0
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 7 0.27
Мартинес Хосеф 6 (1) 0.23
Араужо Луис 4 0.15
Thiago Almada 4 0.15
Дуайер Доминик 4 0.15
Морено Марселино 2 0.08
Леннон Брукс 2 0.08
Гутман Эндрю 2 0.08
Caleb Wiley 1 0.04
Малрейни Джейк 1 0.04
Соса Сантьяго 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 6 0
Морейра Стивен 6 0
Artur Moraes III 6 0
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 4 0
Селараян Лукас 3 0
Диас Луис III 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 4 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Соса Сантьяго 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
18%
1
9%
1-15
5
29%
29%
2
18%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
13%
4
20%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
6
30%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
5
22%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
5
28%
8
35%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
14%
6
33%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
43%
1
6%
76-90

Забито

35
34
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
6
17%
6
18%
1-15
8
23%
5
15%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
1
3%
4
12%
46-60
8
23%
4
12%
61-75
8
23%
12
35%
76-90

Пропущено

22
38
8 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 21
3
14%
10
26%
1-15
2
9%
6
16%
16-30
3
14%
8
21%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
2
9%
3
8%
61-75
8
36%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Орландо Сити 0:0 26 9 7 10 28 - 36 34
7. Коламбус Кру 0:1 24 8 10 6 32 - 26 34
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 0:0 27 10 3 14 33 - 40 33
11. Атланта Юнайтед 1:0 26 8 8 10 35 - 38 32
12. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
13. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 0:0 27 7 13 7 42 - 40 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 27 6 6 15 26 - 48 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 0:0 13 8 1 4 20 - 10 25
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 1:0 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
10. Коламбус Кру 0:1 12 5 3 4 16 - 10 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 0:0 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 0:0 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 4 3 6 12 - 15 15
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 0:0 14 4 7 3 13 - 13 19
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 0:1 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Атланта Юнайтед 1:0 13 2 4 7 12 - 20 10
11. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
12. Шарлотт 0:0 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 0:0 14 2 7 5 20 - 25 13
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Артур получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Сантуш Педру уходит с поля. Will Sands выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Соса Сантьяго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Атланта Юнайтед
1.82
4.29
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:1 Атланта Юнайтед онлайн

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