Стадион: Lower.com Field
2:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолСоса Сантьяго
31' Желтая карточкаArtur Moraes III
51' Желтая карточкаЭтьенн Дерик
1:1
66' ГолЭрнандес Хуан
69' Желтая карточкаСоса Сантьяго
2:1
72' ГолЭрнандес Хуан
2:2
77' ГолПурата Хуан Хосе
80' Желтая карточкаEdwin Mosquera
82' Желтая карточкаМенса Джонатан
90'+6
Ход матча
21'
0:1
31'
51'
66'
1:1
69'
72'
2:1
77'
80'
82'
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
15
Гутман
Эндрю
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Коламбус Кру
Атланта Юнайтед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (1)
|0.33
|Эрнандес Хуан
|8
|0.33
|Этьенн Дерик
|5
|0.21
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.13
|Уртадо Эрик
|3
|0.13
|Берри Мигель
|2
|0.08
|Диас Луис III
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Менса Джонатан
|1
|0.04
|Зардес Гьяси
|1
|0.04
|Sean Zawadzki
|1
|0.04
|Морейра Стивен
|0
|0
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|7
|0.27
|Мартинес Хосеф
|6 (1)
|0.23
|Араужо Луис
|4
|0.15
|Thiago Almada
|4
|0.15
|Дуайер Доминик
|4
|0.15
|Морено Марселино
|2
|0.08
|Леннон Брукс
|2
|0.08
|Гутман Эндрю
|2
|0.08
|Пурата Хуан Хосе
|2
|0.08
|Caleb Wiley
|1
|0.04
|Малрейни Джейк
|1
|0.04
|Соса Сантьяго
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Edwin Mosquera
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|4
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|4
|1
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Гутман Эндрю
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
16%
1
8%
1-15
5
26%
3
23%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
4
18%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
6
27%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
17%
5
22%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
5
28%
8
35%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
14%
6
33%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Забито
37
36
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
6
16%
6
17%
1-15
8
22%
6
17%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
10
27%
4
11%
61-75
8
22%
13
36%
76-90
Пропущено
24
40
9 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 22
3
13%
10
25%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
9
38%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|17
|3
|5
|53 - 26
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|0:4
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Нэшвилл
|4:0
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|27
|7
|12
|8
|43 - 44
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|0:4
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|4:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|4:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|0:4
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию