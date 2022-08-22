Стадион: Bank of America Stadium
0:0
Второй тайм: 50'
0'
8' Желтая карточкаМалрейни Джейк
23' Желтая карточкаQuinn McNeill
42' Желтая карточкаТоррес Факундо
Ход матча
23'
42'
48'
20
Джонс
Деррик
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
-
15 Ben Bender
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Шарлотт
Орландо Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8
|0.3
|Шиньяшики Андре
|5
|0.19
|Ben Bender
|3
|0.11
|Рейна Йорди
|3
|0.11
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.11
|Руис Серхио
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Quinn McNeill
|1
|0.04
|Джонс Деррик
|1
|0.04
|Guzman Corujo
|1
|0.04
|Adam Armour
|1
|0.04
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.27
|Торрес Факундо
|5
|0.19
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.12
|Урсо Жуниор
|3
|0.12
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|Моутинью Жоау
|2
|0.08
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Шлегель Родриго
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|1
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Джонс Деррик
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|6
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Карлос Антонио
|2
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 14
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
2
10%
6
46%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Пропущено
33
24
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
15%
3
13%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
7
21%
7
29%
29%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 6
4
20%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
3
15%
7
26%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
6
30%
2
7%
76-90
Пропущено
53
37
24 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
11
21%
3
8%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
7
13%
2
5%
31-45
11
21%
8
22%
46-60
10
19%
8
22%
61-75
8
15%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0
Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|26
|9
|7
|10
|28 - 36
|34
|7.
|Коламбус Кру
|0:1
|24
|8
|10
|6
|32 - 26
|34
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|0:0
|27
|10
|3
|14
|33 - 40
|33
|11.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|26
|8
|8
|10
|35 - 38
|32
|12.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|13.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|17
|3
|5
|53 - 26
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|27
|11
|9
|7
|39 - 28
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|27
|7
|13
|7
|42 - 40
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|9.
|Нэшвилл
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|27
|6
|6
|15
|26 - 48
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|0:0
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|12
|5
|3
|4
|16 - 10
|18
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|0:0
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 15
|15
|14.
|Нэшвилл
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|0:0
|14
|4
|7
|3
|13 - 13
|19
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|0:1
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|11.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|12.
|Шарлотт
|0:0
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|14
|2
|7
|5
|20 - 25
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию