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США: МЛС

2022

Стадион:
Шарлотт
0:0
Второй тайм: 50'
Орландо Сити
0'
8' Желтая карточка
Малрейни Джейк
23' Желтая карточка
Quinn McNeill
42' Желтая карточка
Торрес Факундо
48' Желтая карточка

Ход матча

8'
 
Малрейни Джейк
23'
Quinn McNeill
 
42'
 
Торрес Факундо
48'
 
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Орландо Сити
2.45
3.55
2.94
Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
5
Уолкс
Антон
2
Собоциньский
Ян
22
Фухс
Кристиан
35
Quinn
McNeill
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
17
Orrin
McKinze
Gaines
11
Свидерски
Кароль
18
Kerwin
Vargas
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
2
Тейшейра
Руан
10
Перейра
Маурисио
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
23
Малрейни
Джейк
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
Шарлотт
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Орландо Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.3
Шиньяшики Андре 5 0.19
Ben Bender 3 0.11
Рейна Йорди 3 0.11
Фухс Кристиан 3 (3) 0.11
Руис Серхио 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Quinn McNeill 1 0.04
Джонс Деррик 1 0.04
Guzman Corujo 1 0.04
Adam Armour 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.27
Торрес Факундо 5 0.19
Пато Алешандре 3 (1) 0.12
Урсо Жуниор 3 0.12
Тейшейра Руан 2 0.08
Моутинью Жоау 2 0.08
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Фухс Кристиан 2 1
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Quinn McNeill 2 0
Риос Даниэль 1 0
Джонс Деррик 1 0
Chris Hegardt 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 6 0
Урсо Жуниор 4 0
Перейра Маурисио 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Карлос Антонио 2 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 14
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
2
10%
6
46%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Пропущено

33
24
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
15%
3
13%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
7
21%
7
29%
29%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 6
4
20%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
3
15%
7
26%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
6
30%
2
7%
76-90

Пропущено

53
37
24 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
11
21%
3
8%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
7
13%
2
5%
31-45
11
21%
8
22%
46-60
10
19%
8
22%
61-75
8
15%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0
Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
6. Орландо Сити 0:0 26 9 7 10 28 - 36 34
7. Коламбус Кру 0:1 24 8 10 6 32 - 26 34
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 0:0 27 10 3 14 33 - 40 33
11. Атланта Юнайтед 1:0 26 8 8 10 35 - 38 32
12. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
13. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 27 11 9 7 39 - 28 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
7. Портленд Тимберс 0:0 27 7 13 7 42 - 40 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Нэшвилл 26 8 9 9 34 - 36 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 27 6 6 15 26 - 48 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 0:0 13 8 1 4 20 - 10 25
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 1:0 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
10. Коламбус Кру 0:1 12 5 3 4 16 - 10 18
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 0:0 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 0:0 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 4 3 6 12 - 15 15
14. Нэшвилл 12 3 5 4 17 - 17 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 0:0 14 4 7 3 13 - 13 19
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 0:1 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Атланта Юнайтед 1:0 13 2 4 7 12 - 20 10
11. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
12. Шарлотт 0:0 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 13 3 6 4 16 - 16 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 0:0 14 2 7 5 20 - 25 13
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Факундо Торрес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Quinn McNeill получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Малрейни Джейк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Орландо Сити
2.45
3.55
2.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлотт 0:0 Орландо Сити онлайн

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Орландо Сити
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