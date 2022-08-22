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США: МЛС

2022

Стадион:
Шарлотт
1:2
Конец матча
Орландо Сити
0'
8' Желтая карточка
Малрейни Джейк
23' Желтая карточка
Quinn McNeill
42' Желтая карточка
Торрес Факундо
48' Желтая карточка
Карлос Антонио
0:1
62' Гол
Кара Эркан
1:1
66' Гол
Orrin McKinze Gaines
68' Желтая карточка
Джонс Деррик
82' Желтая карточка
Перейра Маурисио
1:2
89' Гол
Акинделе Тешо
90'+8
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
5
Уолкс
Антон
2
Собоциньский
Ян
22
Фухс
Кристиан
35
Quinn
McNeill
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
17
Orrin
McKinze
Gaines
11
Свидерски
Кароль
18
Kerwin
Vargas
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
2
Тейшейра
Руан
10
Перейра
Маурисио
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
23
Малрейни
Джейк
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
Шарлотт
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Орландо Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 0.3
Шиньяшики Андре 5 0.19
Ben Bender 3 0.11
Рейна Йорди 3 0.11
Фухс Кристиан 3 (3) 0.11
Руис Серхио 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Quinn McNeill 1 0.04
Джонс Деррик 1 0.04
Guzman Corujo 1 0.04
Adam Armour 1 0.04
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 8 0.31
Торрес Факундо 5 0.19
Пато Алешандре 3 (1) 0.12
Урсо Жуниор 3 0.12
Тейшейра Руан 2 0.08
Моутинью Жоау 2 0.08
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Акинделе Тешо 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Фухс Кристиан 2 1
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Свидерски Кароль 2 0
Джонс Деррик 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Quinn McNeill 2 0
Риос Даниэль 1 0
Chris Hegardt 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 6 0
Перейра Маурисио 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Карлос Антонио 3 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 14
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
6
27%
5
36%
61-75
3
14%
6
43%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Пропущено

33
24
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
15%
3
13%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
7
21%
7
29%
29%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Забито

21
29
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 15
15 Не забивали 6
4
19%
4
14%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
6
29%
3
10%
61-75
6
29%
3
10%
76-90

Пропущено

55
38
24 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 19
11
20%
3
8%
1-15
6
11%
5
13%
16-30
7
13%
2
5%
31-45
11
20%
8
21%
46-60
11
20%
9
24%
61-75
9
16%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0
Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 0:4 28 11 9 8 39 - 32 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Нэшвилл 4:0 27 9 9 9 38 - 36 36
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Портленд Тимберс 27 7 12 8 43 - 44 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:4 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 4:0 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 4:0 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:4 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Факундо Торрес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Quinn McNeill получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Малрейни Джейк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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