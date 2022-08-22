Стадион: Geodis Park
0'
1:0
5' ГолМукхтар Хани
2:0
26' ГолШаффельбург Джейкоб
31' Желтая карточкаПомикал Пакстон
3:0
33' ГолМукхтар Хани
62' Желтая карточкаЛлетгет Себастьян
67' Желтая карточкаТвумаси Эма
4:0
72' ГолDavid Romney
90'+4
Ход матча
5'
1:0
26'
31'
33'
3:0
67'
72'
4:0
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Нэшвилл
Даллас
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|16 (3)
|0.59
|Сапонг Чарльз
|5
|0.19
|Банбери Тил
|4
|0.15
|David Romney
|3
|0.11
|Циммерман Уолкер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|2
|0.07
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.04
|Ловитц Дэниел
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Дэвис Шон II
|1
|0.04
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.04
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|15
|0.54
|Арриола Пол
|9
|0.32
|Alan Velasco
|4
|0.14
|Хара Франко
|3 (1)
|0.11
|Сервания Брандон
|2
|0.07
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Обриан Ядер
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.04
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Циммерман Уолкер
|5
|0
|Леаль Рэндэлл
|5
|0
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Маккарти Дакс
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Мукхтар Хани
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Дэвис Шон II
|3
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|David Romney
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
6
29%
4
27%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Забито
17
23
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
5
29%
29%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
1
6%
7
30%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Забито
38
38
23 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
6
16%
5
13%
1-15
9
24%
7
18%
16-30
8
21%
9
24%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
4
11%
9
24%
76-90
Пропущено
36
33
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
1
3%
2
6%
1-15
8
22%
6
18%
16-30
2
6%
7
21%
31-45
9
25%
3
9%
46-60
7
19%
6
18%
61-75
9
25%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|25
|17
|3
|5
|53 - 26
|54
|2.
|Остин
|26
|14
|6
|6
|55 - 36
|48
|3.
|Даллас
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|9.
|Портленд Тимберс
|27
|7
|12
|8
|43 - 44
|33
|10.
|Сиэтл Саундерс
|26
|10
|3
|13
|35 - 34
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|8.
|Остин
|12
|6
|4
|2
|32 - 18
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|14 - 19
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию