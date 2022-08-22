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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
4:0
Конец матча
Даллас
0'
1:0
5' Гол
Мукхтар Хани
2:0
26' Гол
Шаффельбург Джейкоб
31' Желтая карточка
Помикал Пакстон
3:0
33' Гол
Мукхтар Хани
62' Желтая карточка
Ллетгет Себастьян
67' Желтая карточка
Твумаси Эма
4:0
72' Гол
David Romney
90'+4
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
14
Шаффельбург
Джейкоб
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
29
Хара
Франко
20
Alan
Velasco
Нэшвилл
4-3-1-2
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Даллас

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 16 (3) 0.59
Сапонг Чарльз 5 0.19
Банбери Тил 4 0.15
David Romney 3 0.11
Циммерман Уолкер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 15 0.54
Арриола Пол 9 0.32
Alan Velasco 4 0.14
Хара Франко 3 (1) 0.11
Сервания Брандон 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.04
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Циммерман Уолкер 5 0
Леаль Рэндэлл 5 0
Сапонг Чарльз 4 0
Годой Анибал 4 0
Анунга Брайан 4 0
Маккарти Дакс 2 1
Миллер Эрик 3 0
Мукхтар Хани 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Дэвис Шон II 3 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Серрильо Эдвин 6 0
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Мартинес Хосе VI 4 0
Обриан Ядер 4 0
Арриола Пол 3 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
6
29%
4
27%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Забито

17
23
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
5
29%
29%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
1
6%
7
30%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
5%
1
8%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Забито

38
38
23 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
6
16%
5
13%
1-15
9
24%
7
18%
16-30
8
21%
9
24%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
4
11%
9
24%
76-90

Пропущено

36
33
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
1
3%
2
6%
1-15
8
22%
6
18%
16-30
2
6%
7
21%
31-45
9
25%
3
9%
46-60
7
19%
6
18%
61-75
9
25%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 25 17 3 5 53 - 26 54
2. Остин 26 14 6 6 55 - 36 48
3. Даллас 28 11 9 8 39 - 32 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Портленд Тимберс 27 7 12 8 43 - 44 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
8. Остин 12 6 4 2 32 - 18 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 11 6 1 4 19 - 13 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
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