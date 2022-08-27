  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
2:0
Второй тайм: 49'
Лос-Анджелес
0'
30' Желтая карточка
Сегура Эдди
1:0
32' Гол
Фагундес Диего
39' Желтая карточка
Урути Максимилиано
39' Желтая карточка
Фагундес Диего
40' Желтая карточка
Крепо Максим
2:0
47' Гол
Урути Максимилиано

Ход матча

30'
 
Сегура Эдди
32'
Фагундес Диего
1:0
39'
Урути Максимилиано
 
39'
Фагундес Диего
 
40'
 
Крепо Максим
47'
Урути Максимилиано
(Лима Ник)
2:0
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес
2.80
4.00
7.07
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
23
Акоста
Келлин
11
Бэйл
Гарет
10
Вела
Карлос
7
Блессинг
Латиф
9
Аранго
Кристиан
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
1:2
М
1:2
М
0:2
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 18 (3) 0.67
Урути Максимилиано 7 0.26
Фагундес Диего 6 0.22
Финлей Итан 5 0.19
Ринг Александр 4 0.15
Касканте Хулио 3 0.11
Хюсен Дэнни 3 0.11
Даниэль Перейра 2 0.07
Габриэльсен Рубен 2 0.07
Домингес Сесильо 2 0.07
Галлахер Джон 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 12 (1) 0.46
Вела Карлос 8 (2) 0.31
Сифуэнтес Хосе 7 0.27
Опоку Квадво 7 0.27
Холлингсхед Райан 4 0.15
Мурильо Хесус 2 0.08
Родригес Брайан II 2 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Мусовски Дэниел 2 0.08
Бэйл Гарет 2 0.08
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.08
Паласиос Диего 1 0.04
Эскобар Франко 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 2
Дриусси Себастьян 6 0
Ринг Александр 5 0
Урути Максимилиано 5 0
Kipp Keller 3 1
Касканте Хулио 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Фагундес Диего 3 0
Галлахер Джон 3 0
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Лима Ник 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 7 0
Акоста Келлин 6 0
Фалл Мамаду 6 0
Санчес Илье 4 1
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Крепо Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Эскобар Франко 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Сегура Эдди 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
19
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
5
16%
1
5%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
3
10%
6
32%
46-60
9
29%
29%
0
0%
61-75
6
19%
7
37%
76-90

Пропущено

19
13
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
6
32%
3
23%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Забито

23
35
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
3
13%
8
23%
61-75
6
26%
8
23%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
3
25%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

54
54
23 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
8
15%
4
7%
1-15
8
15%
7
13%
16-30
7
13%
8
15%
31-45
7
13%
12
22%
46-60
12
22%
8
15%
61-75
12
22%
15
28%
76-90

Пропущено

37
25
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
19%
6
24%
1-15
8
22%
4
16%
16-30
4
11%
7
28%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
8
22%
1
4%
61-75
6
16%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:2 26 17 3 6 53 - 28 54
2. Остин 2:0 27 15 6 6 57 - 36 51
3. Даллас 28 11 9 8 39 - 32 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
7. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
8. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
9. Портленд Тимберс 27 7 12 8 43 - 44 33
10. Сиэтл Саундерс 26 10 3 13 35 - 34 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:2 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 2:0 13 7 4 2 34 - 18 25
6. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
7. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
8. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
9. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
10. Портленд Тимберс 13 5 6 2 22 - 15 21
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 0:2 12 6 1 5 19 - 15 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 13 3 2 8 14 - 19 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Желтая карточка
    30'
    Сегура Эдди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес
2.80
4.00
7.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 2:0 Лос-Анджелес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Остин
Лос-Анджелес
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 