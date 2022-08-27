Стадион: Q2 Stadium
4:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаСегура Эдди
1:0
32' ГолФагундес Диего
39' Желтая карточкаУрути Максимилиано
39' Желтая карточкаФагундес Диего
40' Желтая карточкаКрепо Максим
2:0
47' ГолУрути Максимилиано
3:0
51' ГолУрути Максимилиано
57' Желтая карточкаМурильо Хесус
4:0
59' ГолДриусси Себастьян
4:1
61' ГолАранго Кристиан
90'+5
Ход матча
30'
32'
1:0
39'
40'
47'
2:0
51'
57'
59'
61'
4:1
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
16
Крепо
Максим
11
Бэйл
Гарет
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Gavin Wolff
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|19 (3)
|0.7
|Урути Максимилиано
|9
|0.33
|Фагундес Диего
|6
|0.22
|Финлей Итан
|5
|0.19
|Ринг Александр
|4
|0.15
|Касканте Хулио
|3
|0.11
|Хюсен Дэнни
|3
|0.11
|Даниэль Перейра
|2
|0.07
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.07
|Домингес Сесильо
|2
|0.07
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|13 (1)
|0.5
|Вела Карлос
|8 (2)
|0.31
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.27
|Опоку Квадво
|7
|0.27
|Холлингсхед Райан
|4
|0.15
|Мурильо Хесус
|2
|0.08
|Родригес Брайан II
|2
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Мусовски Дэниел
|2
|0.08
|Бэйл Гарет
|2
|0.08
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.08
|Паласиос Диего
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|2
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Ринг Александр
|5
|0
|Урути Максимилиано
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Фагундес Диего
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0
|Акоста Келлин
|6
|0
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Мурильо Хесус
|6
|0
|Санчес Илье
|4
|1
|Паласиос Диего
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
20
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
5
14%
1
5%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
6
17%
6
30%
46-60
9
26%
1
5%
61-75
6
17%
7
35%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
30%
3
18%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
2
10%
6
35%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
2
10%
2
12%
76-90
Забито
23
35
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
3
13%
8
23%
61-75
6
26%
8
23%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
3
25%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Забито
58
55
24 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 15
2 Не забивали 2
8
14%
4
7%
1-15
8
14%
7
13%
16-30
8
14%
8
15%
31-45
10
17%
12
22%
46-60
12
21%
9
16%
61-75
12
21%
15
27%
76-90
Пропущено
38
29
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
7
18%
6
21%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
4
11%
8
28%
31-45
4
11%
5
17%
46-60
9
24%
1
3%
61-75
6
16%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Даллас
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|7.
|Портленд Тимберс
|1:1
|28
|7
|13
|8
|44 - 45
|34
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|27
|10
|4
|13
|36 - 35
|34
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|1:1
|14
|5
|7
|2
|23 - 16
|22
|9.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|10.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|1:1
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 20
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию