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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
2:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
8' Гол
Гомес Еймар
11' Желтая карточка
Бланко Себастьян
20' Желтая карточка
Лодейро Николас
23' Желтая карточка
Лейва Дэнни
1:1
41' Пенальти
Асприлья Дайрон
45' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
2:1
51' Гол
Бланко Себастьян
78' Желтая карточка
Макгро Зак
90'+9
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
30
Santiago
Moreno
27
Асприлья
Дайрон
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
75
Лейва
Дэнни
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед

43 матча

41.9%
18.6%
39.5%
18 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.6%
55.8%
18.6%
11 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.32
Бланко Себастьян 7 (1) 0.25
Santiago Moreno 5 (2) 0.18
Асприлья Дайрон 5 (3) 0.18
Туилома Билл 5 0.18
Чара Йимми 4 0.14
Паредес Кристиан 3 (1) 0.11
Лориа Марвин 2 0.07
Nathan Fogaca 2 0.07
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.04
Мора Фелипе 1 (1) 0.04
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 7 0.26
Руидиас Рауль 6 (1) 0.22
Лодейро Николас 5 (4) 0.19
Ролдан Кристиан 4 0.15
Брюин Уилл 2 0.07
Руснак Альберт 2 0.07
Монтеро Фреди 2 (1) 0.07
Рольдан Александер 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Чара Диего 8 0
Браво Клаудио III 6 1
Асприлья Дайрон 7 0
Уильямсон Эрик 7 0
Бланко Себастьян 6 0
Туилома Билл 4 1
Мабьяла Ларрис 5 0
Чара Йимми 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Жупарич Дарио 4 0
Макгро Зак 4 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 4 1
Jackson Ragen 4 1
Лодейро Николас 5 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
1
4%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
8
31%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
7
27%
0
0%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
21%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
6
26%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
4
20%
6
29%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
3%
2
13%
1-15
6
20%
3
20%
16-30
8
27%
3
20%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
9
30%
4
27%
76-90

Забито

46
34
13 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
2
4%
5
15%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
13
28%
6
18%
46-60
8
17%
9
26%
61-75
12
26%
4
12%
76-90

Пропущено

44
38
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
4
9%
4
11%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
11
25%
9
24%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
9
20%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 27 11 8 8 41 - 33 41
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Интер Майами 26 10 6 10 34 - 42 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Даллас 28 11 9 8 39 - 32 42
4. Миннесота Юнайтед 26 12 5 9 42 - 36 41
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
7. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 26 7 5 14 32 - 43 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 13 3 5 5 19 - 18 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
7. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
8. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
10. Миннесота Юнайтед 13 6 4 3 22 - 15 22
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 12 2 3 7 7 - 19 9
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 13 3 1 9 14 - 26 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
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