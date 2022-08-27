Стадион: Провиденс
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолГомес Еймар
11' Желтая карточкаБланко Себастьян
20' Желтая карточкаЛодейро Николас
23' Желтая карточкаЛейва Дэнни
1:1
41' ПенальтиАсприлья Дайрон
45' Желтая карточкаУильямсон Эрик
2:1
51' ГолБланко Себастьян
78' Желтая карточкаМакгро Зак
90'+9
Ход матча
8'
11'
20'
23'
41'
1:1
45'
51'
78'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
75
Лейва
Дэнни
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
17 Tega Ikoba
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед
43 матча
41.9%
18.6%
39.5%
18 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
25.6%
55.8%
18.6%
11 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.32
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.25
|Santiago Moreno
|5 (2)
|0.18
|Асприлья Дайрон
|5 (3)
|0.18
|Туилома Билл
|5
|0.18
|Чара Йимми
|4
|0.14
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.11
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Nathan Fogaca
|2
|0.07
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.04
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.04
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|7
|0.26
|Руидиас Рауль
|6 (1)
|0.22
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.19
|Ролдан Кристиан
|4
|0.15
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Руснак Альберт
|2
|0.07
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Роу Келин
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
|Joao Paulo I
|1
|0.04
|Арреага Хавьер
|1
|0.04
|Dylan Teves
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Чара Диего
|8
|0
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Асприлья Дайрон
|7
|0
|Уильямсон Эрик
|7
|0
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Чара Йимми
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Макгро Зак
|4
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|4
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
1
4%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
8
31%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
7
27%
0
0%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
21%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
6
26%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
4
20%
6
29%
61-75
5
25%
4
19%
76-90
Пропущено
30
15
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
3%
2
13%
1-15
6
20%
3
20%
16-30
8
27%
3
20%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
9
30%
4
27%
76-90
Забито
46
34
13 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
2
4%
5
15%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
13
28%
6
18%
46-60
8
17%
9
26%
61-75
12
26%
4
12%
76-90
Пропущено
44
38
22 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
4
9%
4
11%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
11
25%
9
24%
31-45
6
14%
5
13%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
9
20%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1
Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Даллас
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|4.
|Миннесота Юнайтед
|26
|12
|5
|9
|42 - 36
|41
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|7.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|26
|7
|5
|14
|32 - 43
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|10.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию