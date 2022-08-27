Стадион: Allianz Field
2:1
Второй тайм: 85'
0'
37' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
43' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
0:1
45' ГолБэрд Кори
63' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
78' Желтая карточкаПаркер Тим
1:1
79' Гол в свои воротаПико Фабрис
2:1
84' ГолАмарилья Луис
Ход матча
43'
45'
0:1
63'
78'
79'
1:1
84'
2:1
17
Лод
Робин
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.37
|Амарилья Луис
|9
|0.33
|Лод Робин
|6
|0.22
|Фрагапане Франко
|6
|0.22
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.07
|Данлади Абу
|2
|0.07
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Бенитес Алан
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Коллман Брент
|1
|0.04
|Kervin Arriaga
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|9
|0.33
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.26
|Пико Фабрис
|5 (1)
|0.19
|Пашер Тайлер
|2
|0.07
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.07
|Thor Ulfarsson
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Бэрд Кори
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|9
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Лод Робин
|7
|0
|Kervin Arriaga
|6
|0
|Росалес Джозеф
|4
|1
|Фрагапане Франко
|5
|0
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Бенитес Алан
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|8
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Серен Дарвин
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Дорси Гриффин
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Micael
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
13%
3
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
4
29%
6
23%
31-45
2
14%
8
31%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
6
30%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Пропущено
21
16
4 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
4
25%
61-75
7
33%
2
13%
76-90
Забито
43
33
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
5
12%
6
18%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
10
23%
5
15%
31-45
4
9%
7
21%
46-60
10
23%
5
15%
61-75
9
21%
7
21%
76-90
Пропущено
35
42
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
5
14%
3
7%
1-15
1
3%
8
19%
16-30
5
14%
9
21%
31-45
7
20%
8
19%
46-60
7
20%
6
14%
61-75
10
29%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|11
|8
|8
|41 - 33
|41
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Интер Майами
|26
|10
|6
|10
|34 - 42
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|7.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|3
|5
|5
|19 - 18
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию