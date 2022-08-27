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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
37' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
43' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
0:1
45' Гол
Бэрд Кори
63' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
78' Желтая карточка
Паркер Тим
1:1
79' Гол в свои ворота
Пико Фабрис
2:1
84' Гол
Амарилья Луис
90'+3
97
Сен
Клер
Дейн
2
Бенитес
Алан
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
27
Тейлор
Ди
Джей
33
Kervin
Arriaga
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
2
Стирс
Дэниэл
3
Лундквист
Адам
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
11
Бэрд
Кори
8
Родригес
Мемо
9
Carlos
Ferreira
III
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:2
М
2:0
М
1:2
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:0
ОК
2:3
М
1:0
М
3:0
ОК
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.37
Амарилья Луис 9 0.33
Лод Робин 6 0.22
Фрагапане Франко 6 0.22
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.07
Данлади Абу 2 0.07
Бенитес Алан 1 0.04
Тейлор Ди Джей 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Коллман Брент 1 0.04
Kervin Arriaga 1 0.04
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 9 0.33
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.26
Пико Фабрис 5 (1) 0.19
Пашер Тайлер 2 0.07
Thorleif Ulfarsson 2 0.07
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Хадебе Тинейдж 2 0.07
Thor Ulfarsson 2 0.07
Стирс Дэниэл 1 0.04
Бэрд Кори 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Джункуа Сэм 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 9 0
Боксолл Михаэл 8 0
Лод Робин 7 0
Kervin Arriaga 6 0
Росалес Джозеф 4 1
Фрагапане Франко 5 0
Дибасси Бакай 4 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Лоуренс Кемар 2 0
Амарилья Луис 2 0
Бенитес Алан 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 8 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Серен Дарвин 5 0
Родригес Мемо 5 0
Дорси Гриффин 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Пико Фабрис 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Micael 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
13%
3
19%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
6
25%
3
19%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
31%
6
22%
31-45
2
13%
8
30%
30%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
6
30%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Пропущено

21
16
4 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
4
25%
61-75
7
33%
2
13%
76-90

Забито

44
35
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
5
11%
6
17%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
10
23%
6
17%
31-45
4
9%
7
20%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
10
23%
8
23%
76-90

Пропущено

37
43
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
14%
3
7%
1-15
1
3%
8
19%
16-30
6
16%
9
21%
31-45
7
19%
8
19%
46-60
7
19%
6
14%
61-75
11
30%
30%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 28 11 8 9 41 - 34 41
5. Интер Майами 1:0 27 11 6 10 35 - 42 39
6. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 28 11 9 8 39 - 32 42
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
7. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 1:0 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 14 3 5 6 19 - 19 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Интер Майами 1:0 13 3 3 7 8 - 19 12
10. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Бэрд Кори бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Эмануэль Рейносо получил желтую карточку от судьи
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