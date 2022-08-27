  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Первый тайм: 21'
Интер Майами
0'
0:1
19' Гол
Игуаин Гонсало

Ход матча

19'
0:1
Игуаин Гонсало
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Интер Майами
1.73
4.10
5.70
Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
6
Данкан
Кайл
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
4
Маквей
Кристофер
3
Гиббс
Киран
26
Грегоре
7
Jean
Mota
17
Васильев
Индиана
8
Посуэло
Алехандро
11
Ласситер
Ариэль
10
Игуаин
Гонсало
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
1:0
М
0:4
М
1:2
М
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 11 (5) 0.39
Лима Лукас II 5 0.18
Климала Патрик 5 (2) 0.18
Лонг Аарон 4 0.14
Барлоу Том 3 (1) 0.11
Фернандес Омир 2 0.07
Харпер Кэмерон 2 0.07
Йервуд Дрю 2 0.07
Serge Ngoma 2 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 8 (3) 0.3
Кампана Леонардо 8 0.3
Ласситер Ариэль 3 0.11
Тейлор Роберт 3 0.11
Посуэло Алехандро 2 0.07
Jean Mota 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Emerson Rodriguez 2 0.07
Дюк Брайс 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Робинсон Робби 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 7 1
Кассерес Кристиан 8 0
Нилис Дилан 6 1
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Толкин Джон 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Данкан Кайл 1 0
Фернандес Омир 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Кларк Кейден 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 9 0
Лоу Дэмион 7 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Васильев Индиана 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Посуэло Алехандро 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
4
24%
2
25%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Пропущено

20
18
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
1
5%
4
22%
1-15
2
10%
6
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
9
45%
2
11%
76-90

Забито

21
27
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
7
26%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
5
31%
5
22%
76-90

Забито

38
35
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
7
18%
2
6%
1-15
8
21%
8
23%
16-30
3
8%
7
20%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
7
18%
11
31%
76-90

Пропущено

36
41
11 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 20
1
3%
7
17%
1-15
5
14%
9
22%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
4
11%
3
7%
46-60
7
19%
9
22%
61-75
14
39%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3
Интер Майами
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 27 14 9 4 51 - 20 51
2. Клёб де Фут Монреаль 26 14 4 8 47 - 41 46
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 28 11 8 9 41 - 34 41
5. Интер Майами 1:0 27 11 6 10 35 - 42 39
6. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
7. Коламбус Кру 24 8 11 5 34 - 27 35
8. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
9. Цинциннати 26 8 10 8 43 - 46 34
10. Шарлотт 27 10 2 15 34 - 42 32
11. Торонто 27 8 6 13 40 - 47 30
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 26 8 6 12 28 - 36 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 28 11 9 8 39 - 32 42
5. Реал Солт-Лейк 26 10 8 8 34 - 35 38
6. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
7. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 26 8 8 10 37 - 40 32
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 26 6 9 11 42 - 54 27
13. Спортинг Канзас-Сити 27 7 5 15 30 - 49 26
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 8 5 0 30 - 7 29
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 1:0 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 13 8 0 5 21 - 12 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 13 5 4 4 12 - 10 19
11. Цинциннати 13 4 5 4 25 - 22 17
12. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
13. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15
14. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 14 3 5 6 19 - 19 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 14 8 3 3 23 - 12 27
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
12. Спортинг Канзас-Сити 13 5 2 6 16 - 16 17
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 23 - 25 23
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
7. Коламбус Кру 12 3 7 2 16 - 16 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Интер Майами 1:0 13 3 3 7 8 - 19 12
10. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
11. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
12. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
13. Торонто 13 1 4 8 15 - 25 7
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 13 3 4 6 14 - 23 13
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 1 4 8 18 - 31 7
14. Колорадо Рэпидс 12 1 3 8 14 - 27 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Игуаин Гонсало бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Интер Майами
1.73
4.10
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Интер Майами онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 