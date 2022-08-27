Стадион: Ред Булл Арена
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
19'
0:1
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
11 Elias Manoel
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
22 Дюк БрайсНападающий
-
14 Жан КорентенНападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
45 Ryan Sailor
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|11 (5)
|0.39
|Лима Лукас II
|5
|0.18
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.18
|Лонг Аарон
|4
|0.14
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.11
|Фернандес Омир
|2
|0.07
|Харпер Кэмерон
|2
|0.07
|Йервуд Дрю
|2
|0.07
|Serge Ngoma
|2
|0.07
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|8 (3)
|0.3
|Кампана Леонардо
|8
|0.3
|Ласситер Ариэль
|3
|0.11
|Тейлор Роберт
|3
|0.11
|Посуэло Алехандро
|2
|0.07
|Jean Mota
|2
|0.07
|Васильев Индиана
|2
|0.07
|Emerson Rodriguez
|2
|0.07
|Дюк Брайс
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Робинсон Робби
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Шон
|7
|1
|Кассерес Кристиан
|8
|0
|Нилис Дилан
|6
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Толкин Джон
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|9
|0
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Jean Mota
|4
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Васильев Индиана
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
4
24%
2
25%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Пропущено
20
18
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
1
5%
4
22%
1-15
2
10%
6
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
9
45%
2
11%
76-90
Забито
21
27
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
7
26%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
5
31%
5
22%
76-90
Забито
38
35
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
7
18%
2
6%
1-15
8
21%
8
23%
16-30
3
8%
7
20%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
7
18%
11
31%
76-90
Пропущено
36
41
11 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 20
1
3%
7
17%
1-15
5
14%
9
22%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
4
11%
3
7%
46-60
7
19%
9
22%
61-75
14
39%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3
Интер Майами
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|27
|14
|9
|4
|51 - 20
|51
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|14
|4
|8
|47 - 41
|46
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|28
|11
|8
|9
|41 - 34
|41
|5.
|Интер Майами
|1:0
|27
|11
|6
|10
|35 - 42
|39
|6.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|7.
|Коламбус Кру
|24
|8
|11
|5
|34 - 27
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|9.
|Цинциннати
|26
|8
|10
|8
|43 - 46
|34
|10.
|Шарлотт
|27
|10
|2
|15
|34 - 42
|32
|11.
|Торонто
|27
|8
|6
|13
|40 - 47
|30
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|26
|8
|6
|12
|28 - 36
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|28
|11
|9
|8
|39 - 32
|42
|5.
|Реал Солт-Лейк
|26
|10
|8
|8
|34 - 35
|38
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|7.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|26
|8
|8
|10
|37 - 40
|32
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|26
|6
|9
|11
|42 - 54
|27
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|7
|5
|15
|30 - 49
|26
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|5
|0
|30 - 7
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|1:0
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|13
|8
|0
|5
|21 - 12
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|11.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|25 - 22
|17
|12.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|13.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|23 - 25
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Коламбус Кру
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Интер Майами
|1:0
|13
|3
|3
|7
|8 - 19
|12
|10.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|11.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|12.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|13.
|Торонто
|13
|1
|4
|8
|15 - 25
|7
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|1
|4
|8
|18 - 31
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|3
|8
|14 - 27
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию