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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
6:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
7' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
1:0
9' Гол
Газдаг Даниэль
11' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
2:0
20' Пенальти
Газдаг Даниэль
27' Желтая карточка
Уорнер Коллен
3:0
30' Пенальти
Карранса Хулиан
35' Вторая желтая карточка
Вальесилья Эксон
4:0
84' Гол
Газдаг Даниэль
5:0
87' Гол
Бёрк Кори
6:0
90' Гол
Реал Мэттью
90'+3
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
24
Вальесилья
Эксон
31
Anthony
Markanich
15
Николсон
Сэм
32
Уорнер
Коллен
97
Присо-Мбонге
Ральф
12
Барриос
Майкл
29
Зардес
Гьяси
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Колорадо Рэпидс
5-4-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Колорадо Рэпидс

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
3:3
М
1:2
М
1:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 16 (5) 0.57
Карранса Хулиан 13 (2) 0.46
Уре Микаэль 9 0.32
Бёрк Кори 7 0.25
Бедойя Алехандро 5 0.18
Сантос Сержио II 1 0.04
МакГлинн Джек 1 0.04
Эллиотт Джек 1 0.04
Реал Мэттью 1 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Салливан Куинн 1 0.04
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 12 (3) 0.44
Зардес Гьяси 7 (1) 0.26
Льюис Джонатан 4 0.15
Абубакар Лалас 4 0.15
Кайе Марк-Энтони 3 0.11
Барриос Майкл 2 0.07
Эстевес Лукас 1 0.04
Розенберри Киган 1 0.04
Уорнер Коллен 1 0.04
Шиньяшики Андре 1 0.04
Dantouma Toure 1 0.04
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 7 0
Бёрк Кори 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Вагнер Кай 4 0
Эллиотт Джек 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 8 1
Рубио Диего 7 1
Уилсон Дэнни 8 0
Абубакар Лалас 7 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Вальесилья Эксон 3 1
Барриос Майкл 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Уорнер Коллен 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
14
19 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
11%
1
7%
1-15
9
26%
3
21%
16-30
6
17%
3
21%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
7
20%
5
36%
76-90

Пропущено

8
33
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
13%
4
12%
1-15
1
13%
5
15%
16-30
1
13%
7
21%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
2
25%
4
12%
61-75
1
13%
8
24%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
14%
3
13%
1-15
1
5%
7
30%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

56
37
28 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
7
13%
4
11%
1-15
10
18%
10
27%
16-30
11
20%
5
14%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
7
13%
5
14%
61-75
10
18%
8
22%
76-90

Пропущено

21
46
6 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
1
5%
8
17%
1-15
1
5%
8
17%
16-30
4
19%
10
22%
31-45
6
29%
6
13%
46-60
5
24%
4
9%
61-75
4
19%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 1:1 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 2:0 28 10 9 9 40 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 1:1 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 0:2 28 9 7 12 32 - 48 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 1:1 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 18 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 2:0 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 2:0 15 6 4 5 19 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 1:1 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 1:1 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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