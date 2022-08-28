Стадион: Subaru Park
6:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаВальесилья Эксон
1:0
9' ГолГаздаг Даниэль
11' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
2:0
20' ПенальтиГаздаг Даниэль
27' Желтая карточкаУорнер Коллен
3:0
30' ПенальтиКарранса Хулиан
35' Вторая желтая карточкаВальесилья Эксон
4:0
84' ГолГаздаг Даниэль
5:0
87' ГолБёрк Кори
6:0
90' ГолРеал Мэттью
90'+3
Ход матча
9'
1:0
20'
2:0
27'
30'
3:0
35'
84'
4:0
87'
5:0
90'
6:0
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Колорадо Рэпидс
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|16 (5)
|0.57
|Карранса Хулиан
|13 (2)
|0.46
|Уре Микаэль
|9
|0.32
|Бёрк Кори
|7
|0.25
|Бедойя Алехандро
|5
|0.18
|Сантос Сержио II
|1
|0.04
|МакГлинн Джек
|1
|0.04
|Эллиотт Джек
|1
|0.04
|Реал Мэттью
|1
|0.04
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|Салливан Куинн
|1
|0.04
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.44
|Зардес Гьяси
|7 (1)
|0.26
|Льюис Джонатан
|4
|0.15
|Абубакар Лалас
|4
|0.15
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.11
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Розенберри Киган
|1
|0.04
|Уорнер Коллен
|1
|0.04
|Шиньяшики Андре
|1
|0.04
|Dantouma Toure
|1
|0.04
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Карранса Хулиан
|8
|1
|Бедойя Алехандро
|7
|0
|Бёрк Кори
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|8
|1
|Рубио Диего
|7
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Абубакар Лалас
|7
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Вальесилья Эксон
|3
|1
|Барриос Майкл
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Уорнер Коллен
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
14
19 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
11%
1
7%
1-15
9
26%
3
21%
16-30
6
17%
3
21%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
7
20%
5
36%
76-90
Пропущено
8
33
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
13%
4
12%
1-15
1
13%
5
15%
16-30
1
13%
7
21%
31-45
2
25%
5
15%
46-60
2
25%
4
12%
61-75
1
13%
8
24%
76-90
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
14%
3
13%
1-15
1
5%
7
30%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
5
22%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
3
14%
3
13%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
56
37
28 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
7
13%
4
11%
1-15
10
18%
10
27%
16-30
11
20%
5
14%
31-45
11
20%
5
14%
46-60
7
13%
5
14%
61-75
10
18%
8
22%
76-90
Пропущено
21
46
6 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
1
5%
8
17%
1-15
1
5%
8
17%
16-30
4
19%
10
22%
31-45
6
29%
6
13%
46-60
5
24%
4
9%
61-75
4
19%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1
Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|28
|15
|9
|4
|57 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Коламбус Кру
|25
|8
|12
|5
|36 - 29
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|10.
|Торонто
|28
|9
|6
|13
|42 - 47
|33
|11.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|1:1
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 36
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|9
|7
|12
|32 - 48
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|5
|0
|36 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|13.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|14.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|1:1
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 18
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|2:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|2:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Даллас
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию