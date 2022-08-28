Стадион: TQL Stadium
1:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
36' ГолВаскес Брэндон
43' Желтая карточкаМорено Хуниор
47' Желтая карточкаДегенек Милош
1:1
74' ГолЭтьенн Дерик
Ход матча
36'
1:0
43'
47'
71'
74'
1:1
21
Миазга
Мэтт
7
Кубо
Юя
1
Ром
Элой
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
13
Молино
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Цинциннати
Коламбус Кру
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|16
|0.59
|Brenner da Silva
|9
|0.33
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.22
|Барреаль Альваро
|4
|0.15
|Морено Хуниор
|2
|0.07
|Матаррита Рональд
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Миазга Мэтт
|1
|0.04
|Ian Murphy
|1
|0.04
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (1)
|0.32
|Эрнандес Хуан
|8
|0.32
|Этьенн Дерик
|6
|0.24
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.12
|Уртадо Эрик
|3
|0.12
|Берри Мигель
|2
|0.08
|Диас Луис III
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Менса Джонатан
|1
|0.04
|Зардес Гьяси
|1
|0.04
|Sean Zawadzki
|1
|0.04
|Морейра Стивен
|0
|0
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Нвободо Обинна
|8
|0
|Акоста Лусиано
|5
|1
|Хагглунд Ник
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Морейра Стивен
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|4
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
18
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
17%
3
17%
1-15
8
33%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
1
4%
5
28%
76-90
Пропущено
23
14
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
6
26%
1
7%
16-30
6
26%
2
14%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
26%
6
43%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
18%
3
16%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
25
10
16 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
12%
1
10%
1-15
6
24%
2
20%
16-30
7
28%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90
Забито
41
37
21 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
7
17%
6
16%
1-15
9
22%
8
22%
16-30
5
12%
4
11%
31-45
8
20%
1
3%
46-60
6
15%
10
27%
61-75
6
15%
8
22%
76-90
Пропущено
48
24
30 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 15
5
10%
3
13%
1-15
12
25%
3
13%
16-30
13
27%
3
13%
31-45
6
13%
4
17%
46-60
3
6%
2
8%
61-75
9
19%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|28
|15
|9
|4
|54 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Коламбус Кру
|1:1
|25
|8
|12
|5
|35 - 28
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|1:1
|27
|8
|11
|8
|44 - 47
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|10.
|Шарлотт
|0:0
|28
|10
|3
|15
|34 - 42
|33
|11.
|Торонто
|0:0
|28
|8
|7
|13
|40 - 47
|31
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|0:2
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|0:0
|29
|11
|10
|8
|39 - 32
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|27
|10
|9
|8
|34 - 35
|39
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|7.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|27
|8
|8
|11
|37 - 43
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|14
|9
|5
|0
|33 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|0:0
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|0:0
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|1:1
|14
|4
|6
|4
|26 - 23
|18
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|13.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|14.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 12
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Коламбус Кру
|1:1
|13
|3
|8
|2
|17 - 17
|17
|7.
|Цинциннати
|1:1
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:2
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|11.
|Торонто
|0:0
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
|12.
|Шарлотт
|0:0
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|0:0
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|13
|1
|3
|9
|14 - 30
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию