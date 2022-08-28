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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
2:2
Конец матча
Коламбус Кру
0'
1:0
36' Гол
Васкес Брэндон
43' Желтая карточка
Морено Хуниор
47' Желтая карточка
Дегенек Милош
1:1
74' Гол
Этьенн Дерик
2:1
77' Гол
Миазга Мэтт
2:2
90' Гол
Морейра Стивен
90'+7
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
7
Кубо
Юя
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
30
Will
Sands
21
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
13
Молино
Кевин
9
Эрнандес
Хуан
Цинциннати
5-3-2
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Коламбус Кру

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

М
2:0
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 16 0.59
Brenner da Silva 9 0.33
Акоста Лусиано 6 (2) 0.22
Барреаль Альваро 4 0.15
Морено Хуниор 2 0.07
Миазга Мэтт 2 0.07
Матаррита Рональд 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Ian Murphy 1 0.04
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (1) 0.32
Эрнандес Хуан 8 0.32
Этьенн Дерик 6 0.24
Нэйджби Дарлингтон 3 0.12
Уртадо Эрик 3 0.12
Берри Мигель 2 0.08
Диас Луис III 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Морейра Стивен 1 0.04
Менса Джонатан 1 0.04
Зардес Гьяси 1 0.04
Sean Zawadzki 1 0.04
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 8 0
Нвободо Обинна 8 0
Акоста Лусиано 5 1
Хагглунд Ник 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Баджи Доминик 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Морейра Стивен 6 0
Artur Moraes III 6 0
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 4 0
Селараян Лукас 3 0
Диас Луис III 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
15%
3
15%
1-15
8
31%
3
15%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
6
30%
61-75
2
8%
6
30%
76-90

Пропущено

25
16
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
28%
7
44%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
18%
3
16%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Пропущено

25
10
16 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
12%
1
10%
1-15
6
24%
2
20%
16-30
7
28%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90

Забито

43
39
22 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
7
16%
6
15%
1-15
9
21%
8
21%
16-30
6
14%
4
10%
31-45
8
19%
1
3%
46-60
6
14%
11
28%
61-75
7
16%
9
23%
76-90

Пропущено

50
26
30 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 16
5
10%
3
12%
1-15
12
24%
3
12%
16-30
13
26%
4
15%
31-45
6
12%
4
15%
46-60
4
8%
2
8%
61-75
10
20%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 1:1 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 2:0 28 10 9 9 40 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 1:1 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 0:2 28 9 7 12 32 - 48 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 1:1 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 18 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 2:0 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 2:0 15 6 4 5 19 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 1:1 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 1:1 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Морено Хуниор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цинциннати 2:2 Коламбус Кру онлайн

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