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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 37'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
10' Гол
Саллой Даниэль

Ход матча

10'
Саллой Даниэль
1:0
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.90
4.29
4.15
Все Коэффициенты
1
Пульскемп
Джон
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
23
Oskar
Aagren
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:3
М
3:3
М
2:1
М
4:1
М
1:5
М
3:2
ОК
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
0:5
М
1:0
М
1:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 7 (2) 0.25
Саллой Даниэль 6 0.21
William Agada 5 0.18
Вальтер Реми 3 0.11
Эспиноза Роджер 2 0.07
Фонтас Андреу 2 0.07
Томми Эрик 2 0.07
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Зуси Грэм 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 14 (1) 0.52
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.22
Киканович Бенджамин 5 0.19
Юилл Джексон 4 0.15
Монтейру Жамиру 3 0.11
Кауэлл Кейд 2 0.07
Кальво Франсиско 2 0.07
Томпсон Томми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Натан Рафаэл 1 0.04
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 10 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Свит Бен 3 0
Саллой Даниэль 1 1
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
William Agada 1 0
Kayden Pierre 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 7 0
Натан Рафаэл 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Киканович Бенджамин 3 0
Монтейру Жамиру 1 1
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
1
6%
3
17%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
5
31%
3
17%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

16
31
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
5
16%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
3
19%
7
23%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
38%
5
16%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Пропущено

33
23
10 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
9%
3
13%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
8
24%
5
22%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Забито

30
42
16 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
2
7%
6
14%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
9
30%
6
14%
31-45
6
20%
5
12%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
4
13%
10
24%
76-90

Пропущено

49
54
16 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
6%
8
15%
1-15
7
14%
7
13%
16-30
6
12%
8
15%
31-45
10
20%
11
20%
46-60
9
18%
11
20%
61-75
14
29%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2
Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 28 15 9 4 54 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 1:1 25 8 12 5 35 - 28 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 1:1 27 8 11 8 44 - 47 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Шарлотт 0:0 28 10 3 15 34 - 42 33
11. Торонто 0:0 28 8 7 13 40 - 47 31
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 0:2 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 0:0 29 11 10 8 39 - 32 43
5. Реал Солт-Лейк 0:0 27 10 9 8 34 - 35 39
6. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
7. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 0:3 27 8 8 11 37 - 43 32
12. Спортинг Канзас-Сити 1:0 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 14 9 5 0 33 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 0:0 14 8 1 5 21 - 12 25
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 0:0 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 1:1 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 0:2 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 1:1 14 4 6 4 26 - 23 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:0 15 8 4 3 23 - 12 28
3. Колорадо Рэпидс 0:3 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 1:0 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 3:0 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 1:1 13 3 8 2 17 - 17 17
7. Цинциннати 1:1 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
11. Торонто 0:0 14 1 5 8 15 - 25 8
12. Шарлотт 0:0 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:0 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 14 3 5 6 14 - 23 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 1:0 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:3 13 1 3 9 14 - 30 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.90
4.29
4.15
Все Коэффициенты
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Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
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