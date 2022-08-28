Стадион: Children's Mercy Park
1:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
10'
1:0
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
23
Oskar
Aagren
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Oskar AagrenЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|7 (2)
|0.25
|Саллой Даниэль
|6
|0.21
|William Agada
|5
|0.18
|Вальтер Реми
|3
|0.11
|Эспиноза Роджер
|2
|0.07
|Фонтас Андреу
|2
|0.07
|Томми Эрик
|2
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Свит Бен
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|14 (1)
|0.52
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.22
|Киканович Бенджамин
|5
|0.19
|Юилл Джексон
|4
|0.15
|Монтейру Жамиру
|3
|0.11
|Кауэлл Кейд
|2
|0.07
|Кальво Франсиско
|2
|0.07
|Томпсон Томми
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Натан Рафаэл
|1
|0.04
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|10
|1
|Фонтас Андреу
|5
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Дюк Кэмерон
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Свит Бен
|3
|0
|Саллой Даниэль
|1
|1
|Володер Роберт
|1
|1
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|William Agada
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|7
|0
|Натан Рафаэл
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Киканович Бенджамин
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
1
6%
3
17%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
5
31%
3
17%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Пропущено
16
31
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
5
16%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
3
19%
4
13%
31-45
3
19%
7
23%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
38%
5
16%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Пропущено
33
23
10 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
9%
3
13%
1-15
4
12%
3
13%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
8
24%
5
22%
61-75
8
24%
4
17%
76-90
Забито
30
42
16 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
2
7%
6
14%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
9
30%
6
14%
31-45
6
20%
5
12%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
4
13%
10
24%
76-90
Пропущено
49
54
16 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
3
6%
8
15%
1-15
7
14%
7
13%
16-30
6
12%
8
15%
31-45
10
20%
11
20%
46-60
9
18%
11
20%
61-75
14
29%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2
Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|28
|15
|9
|4
|54 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Коламбус Кру
|1:1
|25
|8
|12
|5
|35 - 28
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|1:1
|27
|8
|11
|8
|44 - 47
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|10.
|Шарлотт
|0:0
|28
|10
|3
|15
|34 - 42
|33
|11.
|Торонто
|0:0
|28
|8
|7
|13
|40 - 47
|31
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|0:2
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|0:0
|29
|11
|10
|8
|39 - 32
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|27
|10
|9
|8
|34 - 35
|39
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|7.
|Нэшвилл
|27
|9
|9
|9
|38 - 36
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|27
|8
|8
|11
|37 - 43
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|14
|9
|5
|0
|33 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|0:0
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|0:0
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|0:2
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|1:1
|14
|4
|6
|4
|26 - 23
|18
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|13.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|14.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 12
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|7
|3
|3
|18 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Коламбус Кру
|1:1
|13
|3
|8
|2
|17 - 17
|17
|7.
|Цинциннати
|1:1
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:2
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|11.
|Торонто
|0:0
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
|12.
|Шарлотт
|0:0
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|4.
|Нэшвилл
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|5.
|Даллас
|0:0
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|13
|1
|3
|9
|14 - 30
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию