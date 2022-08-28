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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
0:0
Первый тайм: 6'
Реал Солт-Лейк
0'
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.00
3.90
4.20
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
11
Саварино
Джефферсон
Даллас
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Даллас
Реал Солт-Лейк

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
61.1%
13.9%
9 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:1
М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 15 0.54
Арриола Пол 9 0.32
Alan Velasco 4 0.14
Хара Франко 3 (1) 0.11
Сервания Брандон 2 0.07
Фарфан Марко 1 0.04
Обриан Ядер 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 1 0.04
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 7 0.27
Саварино Джефферсон 5 0.19
Мерам Джастин 3 0.12
Вуд Бобби 3 0.12
Глэд Джастин 3 0.12
Руис Пабло 2 (1) 0.08
Броди Эндрю 2 0.08
Шмитт Тейт 2 0.08
Сильва Марсело 2 0.08
Чанг Майкель 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Джулио Андерсон 1 0.04
Крейлах Дамир 1 0.04
Каппелхоф Йохан 1 0.04

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Серрильо Эдвин 6 0
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Мартинес Хосе VI 4 0
Обриан Ядер 4 0
Арриола Пол 3 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Глэд Джастин 5 0
Jasper Loeffelsend 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Мерам Джастин 3 0
Макмат Зак 3 0
Луис Эвертон 3 0
Чанг Майкель 2 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
3
21%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
7
30%
5
36%
76-90

Пропущено

12
23
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
8%
6
26%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
5
22%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
2
13%
3
15%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
7
35%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
7
33%
4
33%
76-90

Забито

38
34
21 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
5
13%
3
9%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
9
24%
5
15%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
9
24%
8
24%
76-90

Пропущено

33
35
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
2
6%
9
26%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
9
27%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 28 15 9 4 54 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 1:1 25 8 12 5 35 - 28 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 1:1 27 8 11 8 44 - 47 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Шарлотт 0:0 28 10 3 15 34 - 42 33
11. Торонто 0:0 28 8 7 13 40 - 47 31
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 0:2 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 0:0 29 11 10 8 39 - 32 43
5. Реал Солт-Лейк 0:0 27 10 9 8 34 - 35 39
6. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
7. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 0:3 27 8 8 11 37 - 43 32
12. Спортинг Канзас-Сити 1:0 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 14 9 5 0 33 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 0:0 14 8 1 5 21 - 12 25
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 0:0 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 1:1 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 0:2 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 1:1 14 4 6 4 26 - 23 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:0 15 8 4 3 23 - 12 28
3. Колорадо Рэпидс 0:3 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 1:0 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 3:0 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 1:1 13 3 8 2 17 - 17 17
7. Цинциннати 1:1 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
11. Торонто 0:0 14 1 5 8 15 - 25 8
12. Шарлотт 0:0 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:0 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 14 3 5 6 14 - 23 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 1:0 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:3 13 1 3 9 14 - 30 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.00
3.90
4.20
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Где смотреть матч Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк онлайн

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Реал Солт-Лейк
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