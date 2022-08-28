Стадион: Тойота
1:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолAlan Velasco
36' Желтая карточкаJasper Loeffelsend
45' Желтая карточкаЧанг Майкель
56' Желтая карточкаAlan Velasco
1:1
69' ГолДжулио Андерсон
90'+8
Ход матча
7'
1:0
45'
56'
69'
1:1
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Даллас
Реал Солт-Лейк
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
61.1%
13.9%
9 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|15
|0.52
|Арриола Пол
|9
|0.31
|Alan Velasco
|5
|0.17
|Хара Франко
|3 (1)
|0.1
|Сервания Брандон
|2
|0.07
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Обриан Ядер
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Факундо Киньон
|1
|0.03
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.03
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|7
|0.26
|Саварино Джефферсон
|5
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.11
|Вуд Бобби
|3
|0.11
|Глэд Джастин
|3
|0.11
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.07
|Броди Эндрю
|2
|0.07
|Джулио Андерсон
|2
|0.07
|Шмитт Тейт
|2
|0.07
|Сильва Марсело
|2
|0.07
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Крейлах Дамир
|1
|0.04
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|6
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Глэд Джастин
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
4
27%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
8%
7
29%
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
5
21%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
13%
3
15%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
7
35%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
7
33%
4
33%
76-90
Забито
39
35
22 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
6
15%
3
9%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
9
23%
5
14%
31-45
4
10%
9
26%
46-60
4
10%
7
20%
61-75
9
23%
8
23%
76-90
Пропущено
34
36
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
2
6%
10
28%
1-15
6
18%
3
8%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
9
26%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2
Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|28
|15
|9
|4
|57 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Коламбус Кру
|25
|8
|12
|5
|36 - 29
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|10.
|Торонто
|28
|9
|6
|13
|42 - 47
|33
|11.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|28
|10
|9
|9
|41 - 36
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|5
|0
|36 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|13.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|14.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию