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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:3
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
19' Гол
Леаль Рэндэлл
0:2
23' Гол
Махер Джек
36' Желтая карточка
Браун Джавейн
44' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
0:3
49' Гол
Махер Джек
53' Красная карточка
Каваллини Лукас
63' Желтая карточка
Вашингтон Тейлор
76' Желтая карточка
Дэвис Шон
0:3
90' Не забитый пенальти
Маккарти Дакс
90' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
90'+4
1
Хасал
Томас
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
27
Рапосо
Райан
20
Кубас
Андрес
16
Берхальтер
Себастьян
18
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
5
Махер
Джек
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
23
Вашингтон
Тейлор
8
Леаль
Рэндэлл
11
Зубак
Итан
10
Мукхтар
Хани
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Нэшвилл
3-4-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 8 (2) 0.29
Голд Райан 6 (2) 0.21
Рикеттс Тосайн 3 0.11
Уайт Брайан 3 0.11
Дахоме Кристиан 2 0.07
Рапосо Райан 2 0.07
Кайседо Дейбер 1 0.04
Грессель Юлиан 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Годой Эрик 1 0.04
Кубас Андрес 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Pedro Vite 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 16 (3) 0.57
Сапонг Чарльз 5 0.18
Банбери Тил 4 0.14
David Romney 3 0.11
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.07
Циммерман Уолкер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Махер Джек 2 0.07
Годой Анибал 1 0.04
Ловитц Дэниел 1 0.04
Дэвис Шон II 1 0.04
Ake Arnaud Loba 1 0.04
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 8 1
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кайседо Дейбер 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 6 0
Циммерман Уолкер 5 0
Леаль Рэндэлл 5 0
Сапонг Чарльз 4 0
Годой Анибал 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Маккарти Дакс 2 1
Миллер Эрик 3 0
Мукхтар Хани 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Банбери Тил 1 0
David Romney 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
5
25%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
9
50%
1
5%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
7
37%
6
32%
76-90

Забито

14
21
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
5
36%
1
5%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Пропущено

30
17
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
7
23%
0
0%
1-15
8
27%
4
24%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
3
10%
4
24%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
6
20%
3
18%
76-90

Забито

32
41
12 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
6
19%
6
15%
1-15
1
3%
11
27%
16-30
5
16%
8
20%
31-45
2
6%
5
12%
46-60
6
19%
7
17%
61-75
12
38%
4
10%
76-90

Пропущено

49
36
24 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
9
18%
1
3%
1-15
10
20%
8
22%
16-30
5
10%
2
6%
31-45
6
12%
9
25%
46-60
6
12%
7
19%
61-75
13
27%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1
Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 28 10 9 9 41 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Джек Махер бьет в цель!
    • 46'
      Себастьян Берхальтер уходит с поля. Дахоме Кристиан выходит вместо него
    • 46'
      Райан Рапосо уходит с поля. Каваллини Лукас выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Браун Джавейн получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Джек Махер бьет в цель!
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Леаль Рэндэлл бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:3 Нэшвилл онлайн

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