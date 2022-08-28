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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
0:2
Перерыв
Клёб де Фут Монреаль
0'
0:1
19' Гол
Коне Исмаэль
22' Желтая карточка
Теран Карлос
0:2
24' Гол
Киото Ромель
34' Желтая карточка
Коне Исмаэль
45' Вторая желтая карточка
Коне Исмаэль
45' Желтая карточка
Ваньяма Виктор

Ход матча

19'
0:1
Коне Исмаэль
(Лаппалайнен Ласси)
22'
Теран Карлос
 
24'
0:2
Киото Ромель
30'
Герберс Фабиан
Шакири Джердан
 
34'
 
Коне Исмаэль
45'
 
Коне Исмаэль
45'
 
Ваньяма Виктор
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
3.10
3.80
3.40
Все Коэффициенты
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Борнштейн
Джонатан
7
Jairo
Torres
31
Federico
Navarro
40
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
1
Бреза
Себастьян
5
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
10
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
Чикаго Файр
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Клёб де Фут Монреаль

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 5 0.19
Шакири Джердан 4 (2) 0.15
Мюллер Крис 4 0.15
Jhon Duran 3 0.11
Кцихос Рафаэль 3 0.11
Federico Navarro 2 0.07
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Герберс Фабиан 1 0.04
Борнштейн Джонатан 1 0.04
Иванов Станислав III 1 0.04
Омсберг Уайетт 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Оффор Чинонсо 1 0.04
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.56
Михайлович Джордже 7 0.26
Камара Кей 5 0.19
Торрес Хоакин 3 0.11
Уотерман Джоэль 3 0.11
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Джонстон Алистер 2 0.07
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Миллер Камаль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Matko Miljevic 1 (1) 0.04
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 5 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Кцихос Рафаэль 4 1
Теран Карлос 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Секулич Борис 4 0
Мюллер Крис 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 15
1
8%
2
8%
1-15
5
38%
5
21%
16-30
2
15%
6
25%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Пропущено

9
24
1 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 12
0
0%
8
33%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
22%
5
21%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
3
33%
4
17%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Пропущено

26
17
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
3
12%
3
18%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
7
27%
1
6%
76-90

Забито

29
47
14 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
10%
8
17%
1-15
7
24%
9
19%
16-30
4
14%
9
19%
31-45
5
17%
9
19%
46-60
2
7%
5
11%
61-75
8
28%
7
15%
76-90

Пропущено

35
41
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 23
3
9%
11
27%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
4
11%
2
5%
31-45
7
20%
10
24%
46-60
5
14%
9
22%
61-75
10
29%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 28 15 9 4 54 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 1:1 25 8 12 5 35 - 28 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 1:1 27 8 11 8 44 - 47 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Шарлотт 0:0 28 10 3 15 34 - 42 33
11. Торонто 0:0 28 8 7 13 40 - 47 31
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 0:2 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 0:0 29 11 10 8 39 - 32 43
5. Реал Солт-Лейк 0:0 27 10 9 8 34 - 35 39
6. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
7. Нэшвилл 27 9 9 9 38 - 36 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 27 9 7 11 32 - 46 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 0:3 27 8 8 11 37 - 43 32
12. Спортинг Канзас-Сити 1:0 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3:0 14 9 5 0 33 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 0:0 14 8 1 5 21 - 12 25
5. Клёб де Фут Монреаль 2:0 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 0:0 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 1:1 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 0:2 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 1:1 14 4 6 4 26 - 23 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 0:0 15 8 4 3 23 - 12 28
3. Колорадо Рэпидс 0:3 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 0:0 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 13 7 3 3 18 - 16 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 1:0 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 2:0 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 3:0 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 1:1 13 3 8 2 17 - 17 17
7. Цинциннати 1:1 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 0:2 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
11. Торонто 0:0 14 1 5 8 15 - 25 8
12. Шарлотт 0:0 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
3. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
4. Нэшвилл 14 5 4 5 17 - 19 19
5. Даллас 0:0 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 0:0 14 3 5 6 14 - 23 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 1:0 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 0:3 13 1 3 9 14 - 30 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Ismael Kone получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    34'
    Ismael Kone получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Шакири Джердан уходит с поля. Герберс Фабиан выходит вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Теран Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ismael Kone бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
3.10
3.80
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чикаго Файр 0:2 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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