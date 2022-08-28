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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
0:2
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
0:1
19' Гол
Коне Исмаэль
22' Желтая карточка
Теран Карлос
0:2
24' Гол
Киото Ромель
34' Желтая карточка
Коне Исмаэль
45' Вторая желтая карточка
Коне Исмаэль
45' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
57' Желтая карточка
Jairo Torres
59' Желтая карточка
Михайлович Джордже
62' Желтая карточка
Бреза Себастьян
90'+7
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Борнштейн
Джонатан
7
Jairo
Torres
31
Federico
Navarro
40
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
1
Бреза
Себастьян
5
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
10
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
Чикаго Файр
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Клёб де Фут Монреаль

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 5 0.19
Шакири Джердан 4 (2) 0.15
Мюллер Крис 4 0.15
Jhon Duran 3 0.11
Кцихос Рафаэль 3 0.11
Federico Navarro 2 0.07
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Герберс Фабиан 1 0.04
Борнштейн Джонатан 1 0.04
Иванов Станислав III 1 0.04
Омсберг Уайетт 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Оффор Чинонсо 1 0.04
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.56
Михайлович Джордже 7 0.26
Камара Кей 5 0.19
Торрес Хоакин 3 0.11
Уотерман Джоэль 3 0.11
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Джонстон Алистер 2 0.07
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Миллер Камаль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Matko Miljevic 1 (1) 0.04
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 5 1
Jhon Duran 5 1
Хименес Гастон 6 0
Кцихос Рафаэль 4 1
Теран Карлос 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Секулич Борис 4 0
Мюллер Крис 4 0
Эспиноса Джон 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
26
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
1
8%
2
8%
1-15
5
38%
7
27%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
23%
3
12%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
0
0%
8
33%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Пропущено

26
17
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
3
12%
3
18%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
7
27%
1
6%
76-90

Забито

29
49
14 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
3
10%
8
16%
1-15
7
24%
11
22%
16-30
4
14%
9
18%
31-45
5
17%
9
18%
46-60
2
7%
5
10%
61-75
8
28%
7
14%
76-90

Пропущено

37
41
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 23
3
8%
11
27%
1-15
8
22%
4
10%
16-30
4
11%
2
5%
31-45
7
19%
10
24%
46-60
5
14%
9
22%
61-75
10
27%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 26 13 6 7 48 - 30 45
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 26 10 6 10 30 - 37 36
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 26 8 10 8 38 - 40 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
12. Атланта Юнайтед 26 7 9 10 36 - 40 30
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 26 6 4 16 28 - 55 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 1:1 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 2:0 28 10 9 9 40 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 1:1 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
8. Лос-Анджелес Гэлакси 25 10 4 11 40 - 37 34
9. Ванкувер Уайткэпс 0:2 28 9 7 12 32 - 48 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
5. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
6. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
7. Атланта Юнайтед 13 6 4 3 23 - 18 22
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 5 5 2 16 - 12 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15
14. Орландо Сити 12 5 0 7 15 - 23 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 1:1 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 18 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 2:0 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 17 - 15 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 12 2 1 9 10 - 29 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 2:0 15 6 4 5 19 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 1:1 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 1:1 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
8. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 11 3 2 6 12 - 16 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Ismael Kone получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      34'
      Ismael Kone получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Шакири Джердан уходит с поля. Герберс Фабиан выходит вместо него
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Теран Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Ismael Kone бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 0:2 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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