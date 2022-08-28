Стадион: Солджер Филд
0:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолКоне Исмаэль
22' Желтая карточкаТеран Карлос
0:2
24' ГолКиото Ромель
34' Желтая карточкаКоне Исмаэль
45' Вторая желтая карточкаКоне Исмаэль
45' Желтая карточкаВаньяма Виктор
57' Желтая карточкаJairo Torres
59' Желтая карточкаМихайлович Джордже
62' Желтая карточкаБреза Себастьян
90'+7
Ход матча
19'
22'
24'
0:2
34'
45'
45'
57'
62'
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Чикаго Файр
Клёб де Фут Монреаль
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|5
|0.19
|Шакири Джердан
|4 (2)
|0.15
|Мюллер Крис
|4
|0.15
|Jhon Duran
|3
|0.11
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.11
|Federico Navarro
|2
|0.07
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Герберс Фабиан
|1
|0.04
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.04
|Иванов Станислав III
|1
|0.04
|Омсберг Уайетт
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Оффор Чинонсо
|1
|0.04
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.56
|Михайлович Джордже
|7
|0.26
|Камара Кей
|5
|0.19
|Торрес Хоакин
|3
|0.11
|Уотерман Джоэль
|3
|0.11
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.07
|Джонстон Алистер
|2
|0.07
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Коне Исмаэль
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Миллер Камаль
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.04
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|8
|1
|Federico Navarro
|5
|1
|Jhon Duran
|5
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|1
|Теран Карлос
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Секулич Борис
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|10
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|Киото Ромель
|4
|1
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
26
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
1
8%
2
8%
1-15
5
38%
7
27%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
23%
3
12%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
0
0%
8
33%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Пропущено
26
17
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
3
12%
3
18%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
2
8%
7
41%
61-75
7
27%
1
6%
76-90
Забито
29
49
14 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
3
10%
8
16%
1-15
7
24%
11
22%
16-30
4
14%
9
18%
31-45
5
17%
9
18%
46-60
2
7%
5
10%
61-75
8
28%
7
14%
76-90
Пропущено
37
41
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 23
3
8%
11
27%
1-15
8
22%
4
10%
16-30
4
11%
2
5%
31-45
7
19%
10
24%
46-60
5
14%
9
22%
61-75
10
27%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|28
|15
|9
|4
|57 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|26
|13
|6
|7
|48 - 30
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|26
|10
|6
|10
|30 - 37
|36
|6.
|Коламбус Кру
|25
|8
|12
|5
|36 - 29
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|8
|10
|8
|38 - 40
|34
|10.
|Торонто
|28
|9
|6
|13
|42 - 47
|33
|11.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|12.
|Атланта Юнайтед
|26
|7
|9
|10
|36 - 40
|30
|13.
|Чикаго Файр
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|26
|6
|4
|16
|28 - 55
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|1:1
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|2:0
|28
|10
|9
|9
|40 - 36
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|7.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|25
|10
|4
|11
|40 - 37
|34
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|9
|7
|12
|32 - 48
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|5
|0
|36 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|6.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|7.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|5
|2
|16 - 12
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|13.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|14.
|Орландо Сити
|12
|5
|0
|7
|15 - 23
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|1:1
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 18
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|2:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|2:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Даллас
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|8.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию