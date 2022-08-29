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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 77'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
7' Гол
Урсо Жуниор
45' Желтая карточка
Хаак Джастин
47' Красная карточка
Карлос Антонио
1:1
53' Гол
Моралес Максимильяно
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
19
Мишель
Бенжи
23
Малрейни
Джейк
9
Кара
Эркан
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
5
Мартинс
Тьяго
II
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
80
Хаак
Джастин
38
Перейра
Габриэл
10
Моралес
Максимильяно
8
Хавьер
Тиаго
43
Talles
Magno
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Йорк Сити

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

М
5:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:3
ОК
1:1
М
1:1
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
2:0
М
0:3
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
5:3
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 8 0.3
Торрес Факундо 5 0.19
Урсо Жуниор 4 0.15
Пато Алешандре 3 (1) 0.11
Тейшейра Руан 2 0.07
Моутинью Жоау 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Акинделе Тешо 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.48
Talles Magno 6 (1) 0.22
Перейра Габриэл 6 0.22
Эбер Араужо 6 (1) 0.22
Хавьер Тиаго 5 0.19
Родригес Сантьяго 3 0.11
Калленс Александр 3 0.11
Моралес Максимильяно 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Шано Максим 1 0.04
Глостер Кристофер 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 6 0
Перейра Маурисио 5 0
Карлос Антонио 3 1
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 8 1
Родригес Сантьяго 9 0
Кастельянос Валентин 9 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Шано Максим 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Хаак Джастин 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
5
36%
7
41%
31-45
5
36%
2
12%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Пропущено

24
15
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
4
27%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
21%
3
20%
76-90

Забито

15
31
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
27%
6
19%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
8
26%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
2
13%
5
16%
76-90

Пропущено

14
15
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
6
43%
6
40%
76-90

Забито

29
48
16 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
4
14%
7
15%
1-15
5
17%
6
13%
16-30
7
24%
11
23%
31-45
7
24%
10
21%
46-60
3
10%
7
15%
61-75
3
10%
7
15%
76-90

Пропущено

38
30
10 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
3
8%
6
20%
1-15
5
13%
6
20%
16-30
2
5%
3
10%
31-45
8
21%
2
7%
46-60
9
24%
4
13%
61-75
11
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 1:1 27 13 7 7 49 - 31 46
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 1:1 27 10 7 10 31 - 38 37
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 27 8 10 9 38 - 42 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Атланта Юнайтед 27 8 9 10 39 - 42 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 27 6 4 17 30 - 58 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 28 10 9 9 41 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 26 11 4 11 42 - 37 37
8. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 1:1 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
7. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 13 5 5 3 16 - 14 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Орландо Сити 1:1 13 5 1 7 16 - 24 16
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 1:1 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 1:1 14 5 4 5 18 - 16 19
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 13 2 1 10 12 - 32 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 12 4 2 6 14 - 16 14
8. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
9. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Джастин Хаак получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Мартинс Тьяго II уходит с поля. Тейвон Грэй выходит вместо него
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Урсо Жуниор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.80
3.60
4.50
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Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити онлайн

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