Стадион: Exploria Stadium
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолУрсо Жуниор
45' Желтая карточкаХаак Джастин
50' Желтая карточкаКарлос Антонио
1:1
53' ГолМоралес Максимильяно
89' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
90' Желтая карточкаШано Максим
2:1
90' ГолАкинделе Тешо
90'+7
Ход матча
7'
1:0
45'
50'
53'
90'
90'
2:1
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|8
|0.3
|Торрес Факундо
|5
|0.19
|Урсо Жуниор
|4
|0.15
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.11
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Акинделе Тешо
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Шлегель Родриго
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
|Ангуло Иван
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.48
|Talles Magno
|6 (1)
|0.22
|Перейра Габриэл
|6
|0.22
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.22
|Хавьер Тиаго
|5
|0.19
|Родригес Сантьяго
|3
|0.11
|Калленс Александр
|3
|0.11
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Шано Максим
|1
|0.04
|Глостер Кристофер
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|6
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Карлос Антонио
|4
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|8
|1
|Родригес Сантьяго
|9
|0
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Шано Максим
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
5
31%
7
39%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
25
17
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
12%
4
24%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
8
32%
0
0%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Забито
15
31
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
27%
6
19%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
8
26%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
2
13%
5
16%
76-90
Пропущено
14
15
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
6
43%
6
40%
76-90
Забито
31
49
17 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
16%
7
14%
1-15
5
16%
6
12%
16-30
7
23%
11
22%
31-45
7
23%
11
22%
46-60
3
10%
7
14%
61-75
4
13%
7
14%
76-90
Пропущено
39
32
10 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 14
3
8%
7
22%
1-15
5
13%
6
19%
16-30
2
5%
3
9%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
9
23%
4
13%
61-75
11
28%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|28
|15
|9
|4
|57 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|27
|13
|6
|8
|49 - 32
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|27
|11
|6
|10
|32 - 38
|39
|6.
|Коламбус Кру
|25
|8
|12
|5
|36 - 29
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|8
|10
|9
|39 - 42
|34
|10.
|Торонто
|28
|9
|6
|13
|42 - 47
|33
|11.
|Атланта Юнайтед
|27
|8
|9
|10
|39 - 42
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|27
|6
|4
|17
|30 - 58
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|28
|10
|9
|9
|41 - 36
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|11
|4
|11
|42 - 38
|37
|8.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|5
|0
|36 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|7.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Орландо Сити
|13
|6
|0
|7
|17 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|1
|10
|12 - 32
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|8.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|9.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию