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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0:2
Второй тайм: 69'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
4' Гол
Daniel Aguirre
0:2
15' Гол
Чичарито
38' Желтая карточка
Кесслер Генри
52' Желтая карточка
Бругман Гастон
59' Желтая карточка
Гаспер Чейз
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
6
Макоун
Кристиан
10
Хиль
Карлес
11
Боатенг
Эммануль
II
12
Ренникс
Джастин
1
Бонд
Джонатан
20
Депай
Ник
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
2
Араухо
Хулиан
77
Гаспер
Чейз
37
Daniel
Aguirre
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-2-1
Лос-Анджелес Гэлакси
5-3-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Гэлакси

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
2:3
М
4:3
М
4:2
М
2:2
М
2:1
М
5:1
М
5:0
ТМС
0:0
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
2:2
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.26
Боу Густаво 7 (1) 0.26
Хиль Карлес 5 (3) 0.19
Бай Брэндон 2 0.07
Ллетгет Себастьян 2 0.07
Макнамара Томас 2 0.07
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Dylan Borrero 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Ренникс Джастин 2 0.07
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Каптум Вилфрид 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Ривера Дамьен 1 0.04
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 12 (2) 0.46
Йовелич Деян 10 (2) 0.38
Грандсир Самуэль 3 0.12
Альварес Эфраин 3 0.12
Равелсон Райан 3 0.12
Васкес Виктор II 2 0.08
Коста Дуглас 2 0.08
Дельгадо Марко 2 (1) 0.08
Кабрал Кевин 1 0.04
Кьестан Саша 1 (1) 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Кулибали Сега 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Пуч Рикард 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Джонс Дехуан 4 0
Кесслер Генри 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Хиль Карлес 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Макоун Кристиан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 7 0
Уильямс Дэррик 6 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Гаспер Чейз 5 0
Коста Дуглас 3 1
Чичарито 4 0
Равелсон Райан 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Эдвардс Рахим 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Васкес Виктор II 2 0
Бругман Гастон 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
11%
3
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
2
11%
5
45%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
6
60%
2
12%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
9%
5
18%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
4
18%
11
39%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
11%
6
29%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
4
19%
61-75
5
18%
1
5%
76-90

Забито

40
39
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
4
10%
8
21%
1-15
8
20%
2
5%
16-30
6
15%
4
10%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
10
25%
3
8%
61-75
6
15%
16
41%
76-90

Пропущено

38
38
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
8%
8
21%
1-15
6
16%
6
16%
16-30
7
18%
8
21%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
11
29%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 28 15 9 4 57 - 20 54
2. Клёб де Фут Монреаль 27 15 4 8 49 - 41 49
3. Нью-Йорк Сити 1:1 27 13 7 7 49 - 31 46
4. Нью-Йорк Ред Буллз 28 12 8 8 44 - 34 44
5. Орландо Сити 1:1 27 10 7 10 31 - 38 37
6. Коламбус Кру 25 8 12 5 36 - 29 36
7. Интер Майами 27 10 6 11 35 - 45 36
8. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 27 8 10 9 38 - 42 34
10. Торонто 28 9 6 13 42 - 47 33
11. Атланта Юнайтед 27 8 9 10 39 - 42 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 27 8 6 13 28 - 38 30
14. Ди Си Юнайтед 27 6 4 17 30 - 58 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 28 10 9 9 41 - 36 39
6. Реал Солт-Лейк 27 10 9 8 35 - 36 39
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 26 11 4 11 42 - 37 37
8. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 14 9 5 0 36 - 7 32
2. Нью-Йорк Сити 1:1 13 8 3 2 31 - 15 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Клёб де Фут Монреаль 13 7 2 4 24 - 16 23
7. Торонто 14 7 2 5 25 - 22 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 13 5 5 3 16 - 14 20
9. Коламбус Кру 12 5 4 3 18 - 11 19
10. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
13. Орландо Сити 1:1 13 5 1 7 16 - 24 16
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 14 8 3 3 22 - 15 27
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 1:1 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 1:1 14 5 4 5 18 - 16 19
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 13 3 2 8 16 - 26 11
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Интер Майами 13 2 3 8 8 - 22 9
12. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
13. Атланта Юнайтед 13 1 5 7 13 - 22 8
14. Ди Си Юнайтед 13 2 1 10 12 - 32 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
7. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 12 4 2 6 14 - 16 14
8. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
9. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Генри Кесслер получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
20.00
6.80
3.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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