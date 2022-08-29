Стадион: Джилетт
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолDaniel Aguirre
0:2
15' ГолЧичарито
38' Желтая карточкаКесслер Генри
52' Желтая карточкаБругман Гастон
57' Желтая карточкаГаспер Чейз
70' Желтая карточкаЧичарито
1:2
82' ГолХиль Карлес
90'+9
Ход матча
4'
0:1
15'
0:2
38'
52'
57'
70'
70'
82'
1:2
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
20
Депай
Ник
77
Гаспер
Чейз
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Noel Buck
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Гэлакси
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.26
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.26
|Хиль Карлес
|6 (3)
|0.22
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.07
|Макнамара Томас
|2
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Dylan Borrero
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Ренникс Джастин
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Каптум Вилфрид
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Ривера Дамьен
|1
|0.04
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|12 (2)
|0.46
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.38
|Грандсир Самуэль
|3
|0.12
|Альварес Эфраин
|3
|0.12
|Равелсон Райан
|3
|0.12
|Васкес Виктор II
|2
|0.08
|Коста Дуглас
|2
|0.08
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.08
|Кабрал Кевин
|1
|0.04
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Кулибали Сега
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Пуч Рикард
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|6
|0
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|6
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Чичарито
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Равелсон Райан
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Васкес Виктор II
|2
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
2
11%
5
38%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
6
50%
3
17%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
9%
5
18%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
4
18%
3
11%
61-75
4
18%
11
39%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
11%
6
29%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
4
19%
61-75
5
18%
1
5%
76-90
Забито
41
41
18 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
4
10%
10
24%
1-15
8
20%
2
5%
16-30
6
15%
4
10%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
10
24%
3
7%
61-75
7
17%
16
39%
76-90
Пропущено
40
39
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
5
13%
8
21%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
7
18%
8
21%
31-45
6
15%
5
13%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
11
28%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|28
|15
|9
|4
|57 - 20
|54
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|15
|4
|8
|49 - 41
|49
|3.
|Нью-Йорк Сити
|27
|13
|6
|8
|49 - 32
|45
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|12
|8
|8
|44 - 34
|44
|5.
|Орландо Сити
|27
|11
|6
|10
|32 - 38
|39
|6.
|Коламбус Кру
|25
|8
|12
|5
|36 - 29
|36
|7.
|Интер Майами
|27
|10
|6
|11
|35 - 45
|36
|8.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|8
|10
|9
|39 - 42
|34
|10.
|Торонто
|28
|9
|6
|13
|42 - 47
|33
|11.
|Атланта Юнайтед
|27
|8
|9
|10
|39 - 42
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|14.
|Ди Си Юнайтед
|27
|6
|4
|17
|30 - 58
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|26
|17
|3
|6
|54 - 30
|54
|2.
|Остин
|27
|15
|6
|6
|59 - 37
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|27
|13
|5
|9
|44 - 37
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|28
|10
|9
|9
|41 - 36
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|27
|10
|9
|8
|35 - 36
|39
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|11
|4
|11
|42 - 38
|37
|8.
|Портленд Тимберс
|28
|8
|12
|8
|45 - 45
|36
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|27
|10
|3
|14
|36 - 36
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|27
|8
|8
|11
|37 - 46
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
|14.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|5
|15
|33 - 45
|26
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|5
|0
|36 - 7
|32
|2.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|7.
|Торонто
|14
|7
|2
|5
|25 - 22
|23
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Коламбус Кру
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|10.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|11.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|12.
|Орландо Сити
|13
|6
|0
|7
|17 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Остин
|13
|7
|4
|2
|36 - 19
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|13.
|Нэшвилл
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|14.
|Хьюстон Динамо
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|13
|3
|2
|8
|16 - 26
|11
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Интер Майами
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|13.
|Атланта Юнайтед
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
|14.
|Ди Си Юнайтед
|13
|2
|1
|10
|12 - 32
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|8.
|Портленд Тимберс
|14
|2
|6
|6
|21 - 29
|12
|9.
|Сиэтл Саундерс
|14
|3
|2
|9
|15 - 21
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|13
|1
|3
|9
|14 - 33
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию