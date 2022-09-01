Стадион: БМО Филд
2:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБругман Гастон
0:1
24' ГолКоста Дуглас
51' Желтая карточкаLukas MacNaughton
1:1
62' ГолХименес Хесус
2:1
81' ПенальтиБернардески Федерико
84' Желтая карточкаАраухо Хулиан
2:2
89' ГолПуч Рикард
90'+8
Ход матча
15'
24'
0:1
62'
81'
84'
89'
2:2
90'
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.31
|Хименес Хесус
|9
|0.31
|Бернардески Федерико
|6 (3)
|0.21
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.14
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.14
|Брэдли Майкл
|3
|0.1
|Deandre Kerr
|3
|0.1
|Нельсон Джейден
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1
|0.03
|Акинола Айо
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|12 (2)
|0.44
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.37
|Грандсир Самуэль
|3
|0.11
|Альварес Эфраин
|3
|0.11
|Равелсон Райан
|3
|0.11
|Коста Дуглас
|3
|0.11
|Васкес Виктор II
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.07
|Кабрал Кевин
|1
|0.04
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.04
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Кулибали Сега
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Нельсон Джейден
|5
|0
|Lukas MacNaughton
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|6
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Чичарито
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Равелсон Райан
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Васкес Виктор II
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
15%
5
33%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
6
40%
76-90
Пропущено
25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
6
24%
4
20%
16-30
7
28%
3
15%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
4
16%
4
20%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
3
17%
5
18%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
11
39%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
25%
6
29%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
5
24%
31-45
7
29%
29%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
2
8%
1
5%
76-90
Забито
44
43
21 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
7
16%
10
23%
1-15
4
9%
3
7%
16-30
10
23%
4
9%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
8
18%
3
7%
61-75
10
23%
17
40%
76-90
Пропущено
49
41
27 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
7
14%
8
20%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
12
24%
8
20%
31-45
12
24%
5
12%
46-60
4
8%
9
22%
61-75
6
12%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|16
|9
|4
|61 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|26
|9
|12
|5
|37 - 29
|39
|7.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|0:1
|28
|15
|6
|7
|59 - 38
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|28
|13
|5
|10
|44 - 40
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|29
|9
|12
|8
|46 - 45
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|12.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|0:1
|14
|7
|4
|3
|36 - 20
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию