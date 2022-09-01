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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
2:2
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
15' Желтая карточка
Бругман Гастон
0:1
24' Гол
Коста Дуглас
51' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
1:1
62' Гол
Хименес Хесус
2:1
81' Пенальти
Бернардески Федерико
84' Желтая карточка
Араухо Хулиан
2:2
89' Гол
Пуч Рикард
90'+8
25
Боно
Александер
19
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
47
Kosi
Thompson
4
Брэдли
Майкл
24
Инсинье
Лоренцо
10
Бернардески
Федерико
20
Акинола
Айо
11
Нельсон
Джейден
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
6
Пуч
Рикард
5
Бругман
Гастон
11
Грандсир
Самуэль
7
Васкес
Виктор
II
14
Чичарито
Торонто
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-1-1

История личных встреч

Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:0
М
5:3
М
0:4
М
1:0
М
4:0
М
3:0
М
2:2
М
4:2
К
2:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:0
М
2:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.31
Хименес Хесус 9 0.31
Бернардески Федерико 6 (3) 0.21
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.14
Инсинье Лоренцо 4 0.14
Брэдли Майкл 3 0.1
Deandre Kerr 3 0.1
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Акинола Айо 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 12 (2) 0.44
Йовелич Деян 10 (2) 0.37
Грандсир Самуэль 3 0.11
Альварес Эфраин 3 0.11
Равелсон Райан 3 0.11
Коста Дуглас 3 0.11
Васкес Виктор II 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Кабрал Кевин 1 0.04
Кьестан Саша 1 (1) 0.04
Пуч Рикард 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Кулибали Сега 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 5 0
Нельсон Джейден 5 0
Lukas MacNaughton 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Бернардески Федерико 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 7 0
Уильямс Дэррик 6 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Чичарито 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Коста Дуглас 3 1
Равелсон Райан 4 0
Бругман Гастон 3 0
Эдвардс Рахим 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Васкес Виктор II 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Завалета Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
4
15%
5
33%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
6
40%
76-90

Пропущено

25
20
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
6
24%
4
20%
16-30
7
28%
3
15%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
4
16%
4
20%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
3
17%
5
18%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
11
39%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
25%
6
29%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
5
24%
31-45
7
29%
29%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
2
8%
1
5%
76-90

Забито

44
43
21 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
7
16%
10
23%
1-15
4
9%
3
7%
16-30
10
23%
4
9%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
8
18%
3
7%
61-75
10
23%
17
40%
76-90

Пропущено

49
41
27 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
7
14%
8
20%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
12
24%
8
20%
31-45
12
24%
5
12%
46-60
4
8%
9
22%
61-75
6
12%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1
Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Коста Дуглас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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