Стадион: Exploria Stadium
3:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолРуснак Альберт
0:1
32' Не забитый пенальтиПерейра Маурисио
36' Желтая карточкаРольдан Александер
0:2
52' ГолРуидиас Рауль
1:2
53' ГолТоррес Факундо
61' Желтая карточкаКарлос Антонио
2:2
68' ПенальтиКара Эркан
90' Желтая карточкаМоутинью Жоау
3:2
90' ГолСмит Кайл
90'+5
Ход матча
26'
0:1
32'
0:1
52'
0:2
53'
1:2
61'
68'
2:2
90'
90'
3:2
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
23 Leo Chu
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Орландо Сити
Сиэтл Саундерс
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (1)
|0.32
|Торрес Факундо
|6
|0.21
|Урсо Жуниор
|4
|0.14
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.11
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Акинделе Тешо
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Шлегель Родриго
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
|Ангуло Иван
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|7
|0.25
|Руидиас Рауль
|7 (1)
|0.25
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.18
|Ролдан Кристиан
|4
|0.14
|Руснак Альберт
|3
|0.11
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Роу Келин
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
|Joao Paulo I
|1
|0.04
|Арреага Хавьер
|1
|0.04
|Dylan Teves
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|10
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|6
|1
|Моутинью Жоау
|6
|0
|Карлос Антонио
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Малрейни Джейк
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
25
23
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
6
26%
31-45
8
32%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
5
22%
76-90
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
27%
3
14%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Пропущено
14
15
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90
Забито
31
34
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
5
16%
5
15%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
7
23%
6
18%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
3
10%
9
26%
61-75
4
13%
4
12%
76-90
Пропущено
39
38
10 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
2
5%
9
24%
31-45
9
23%
5
13%
46-60
9
23%
6
16%
61-75
11
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|16
|9
|4
|61 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|26
|9
|12
|5
|37 - 29
|39
|7.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|0:1
|28
|15
|6
|7
|59 - 38
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|28
|13
|5
|10
|44 - 40
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|29
|9
|12
|8
|46 - 45
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|12.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|0:1
|14
|7
|4
|3
|36 - 20
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию