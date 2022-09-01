  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
3:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
26' Гол
Руснак Альберт
0:1
32' Не забитый пенальти
Перейра Маурисио
36' Желтая карточка
Рольдан Александер
0:2
52' Гол
Руидиас Рауль
1:2
53' Гол
Торрес Факундо
61' Желтая карточка
Карлос Антонио
2:2
68' Пенальти
Кара Эркан
90' Желтая карточка
Моутинью Жоау
3:2
90' Гол
Смит Кайл
90'+5
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
10
Перейра
Маурисио
5
Cesar
Araujo
20
Джоаккини
Николас
11
Урсо
Жуниор
77
Ангуло
Иван
13
Акинделе
Тешо
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
94
Медранда
Джимми
75
Лейва
Дэнни
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Орландо Сити
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Сиэтл Саундерс

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
1:3
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (1) 0.32
Торрес Факундо 6 0.21
Урсо Жуниор 4 0.14
Пато Алешандре 3 (1) 0.11
Моутинью Жоау 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Акинделе Тешо 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Шлегель Родриго 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04
Ангуло Иван 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 7 0.25
Руидиас Рауль 7 (1) 0.25
Лодейро Николас 5 (4) 0.18
Ролдан Кристиан 4 0.14
Руснак Альберт 3 0.11
Брюин Уилл 2 0.07
Монтеро Фреди 2 (1) 0.07
Рольдан Александер 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Joao Paulo I 1 0.04
Арреага Хавьер 1 0.04
Dylan Teves 1 0.04
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 10 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 6 1
Моутинью Жоау 6 0
Карлос Антонио 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Малрейни Джейк 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Кара Эркан 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Торрес Факундо 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Рольдан Александер 5 1
Jackson Ragen 4 1
Лодейро Николас 5 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

25
23
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
12%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
6
26%
31-45
8
32%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
5
22%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
27%
3
14%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Пропущено

14
15
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Забито

31
34
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
5
16%
5
15%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
7
23%
6
18%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
3
10%
9
26%
61-75
4
13%
4
12%
76-90

Пропущено

39
38
10 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
2
5%
9
24%
31-45
9
23%
5
13%
46-60
9
23%
6
16%
61-75
11
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Рольдан Александер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Перейра Маурисио пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 3:2 Сиэтл Саундерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     