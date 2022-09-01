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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0:1
Перерыв
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
43' Гол
Морган Льюис

Ход матча

43'
0:1
Морган Льюис
(Кассерес Кристиан)
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
5.00
3.64
4.35
Все Коэффициенты
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
10
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
1
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
17
Харпер
Кэмерон
11
Elias
Manoel
75
Эдельман
Даниэль
21
Фернандес
Омир
23
Кассерес
Кристиан
10
Морган
Льюис
82
Лима
Лукас
II
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.54
Михайлович Джордже 7 0.25
Камара Кей 5 0.18
Торрес Хоакин 3 0.11
Уотерман Джоэль 3 0.11
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Джонстон Алистер 2 0.07
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Миллер Камаль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Matko Miljevic 1 (1) 0.04
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (5) 0.45
Лима Лукас II 5 0.17
Климала Патрик 5 (2) 0.17
Лонг Аарон 4 0.14
Барлоу Том 3 (1) 0.1
Фернандес Омир 2 0.07
Харпер Кэмерон 2 0.07
Йервуд Дрю 2 0.07
Serge Ngoma 2 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кларк Кейден 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 7 1
Кассерес Кристиан 8 0
Нилис Дилан 6 1
Толкин Джон 7 0
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Лонг Аарон 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Данкан Кайл 2 1
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Фернандес Омир 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
6
26%
3
14%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

17
16
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
7
41%
4
25%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

26
20
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
8%
4
20%
1-15
7
27%
3
15%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
3
12%
4
20%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
8
33%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
4
17%
9
43%
76-90

Забито

49
41
28 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
8
16%
7
17%
1-15
11
22%
8
20%
16-30
9
18%
4
10%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
5
10%
7
17%
61-75
7
14%
7
17%
76-90

Пропущено

41
37
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
11
27%
1
3%
1-15
4
10%
6
16%
16-30
2
5%
5
14%
31-45
10
24%
4
11%
46-60
9
22%
7
19%
61-75
5
12%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 29 16 9 4 59 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 0:1 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 0:1 28 13 6 9 49 - 33 45
5. Орландо Сити 27 11 6 10 32 - 38 39
6. Коламбус Кру 0:0 26 8 13 5 36 - 29 37
7. Интер Майами 0:0 28 10 7 11 35 - 45 37
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 0:1 29 9 6 14 42 - 48 33
11. Атланта Юнайтед 1:2 28 8 9 11 40 - 44 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 0:0 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 1:0 28 7 4 17 31 - 58 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 27 12 4 11 43 - 38 40
6. Нэшвилл 28 10 9 9 41 - 36 39
7. Реал Солт-Лейк 27 10 9 8 35 - 36 39
8. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 15 10 5 0 38 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:1 14 8 3 3 31 - 16 27
3. Интер Майами 0:0 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 1:2 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Клёб де Фут Монреаль 0:1 14 7 2 5 24 - 17 23
7. Торонто 0:1 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Коламбус Кру 0:0 13 5 5 3 18 - 11 20
10. Чикаго Файр 0:0 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Орландо Сити 13 6 0 7 17 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 1:0 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 0:1 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 2:1 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:1 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 0:0 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 0:0 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Интер Майами 0:0 14 2 4 8 8 - 22 10
11. Торонто 0:1 14 2 4 8 17 - 25 10
12. Ди Си Юнайтед 1:0 14 3 1 10 13 - 32 10
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 1:2 14 1 5 8 14 - 24 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 5 2 6 15 - 17 17
6. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
7. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
8. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
9. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Морган Льюис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
5.00
3.64
4.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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