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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
43' Гол
Морган Льюис
64' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
90' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
90' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
90'+6
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
10
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
12
Нилис
Дилан
75
Эдельман
Даниэль
23
Кассерес
Кристиан
82
Лима
Лукас
II
21
Фернандес
Омир
10
Морган
Льюис
11
Elias
Manoel
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

26 матчей

46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.54
Михайлович Джордже 7 0.25
Камара Кей 5 0.18
Торрес Хоакин 3 0.11
Уотерман Джоэль 3 0.11
Лаппалайнен Ласси 2 0.07
Джонстон Алистер 2 0.07
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Коне Исмаэль 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Миллер Камаль 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Matko Miljevic 1 (1) 0.04
Пьетт Самуэль 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (5) 0.45
Лима Лукас II 5 0.17
Климала Патрик 5 (2) 0.17
Лонг Аарон 4 0.14
Барлоу Том 3 (1) 0.1
Фернандес Омир 2 0.07
Харпер Кэмерон 2 0.07
Йервуд Дрю 2 0.07
Serge Ngoma 2 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кларк Кейден 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 10 0
Коне Исмаэль 6 1
Ваньяма Виктор 7 0
Киото Ромель 4 1
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Камашо Руди 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 9 0
Нилис Шон 7 1
Нилис Дилан 6 1
Толкин Джон 7 0
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Харпер Кэмерон 5 0
Лонг Аарон 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Данкан Кайл 2 1
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Фернандес Омир 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
22
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
6
26%
3
14%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
7
39%
4
25%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

26
20
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
8%
4
20%
1-15
7
27%
3
15%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
3
12%
4
20%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
8
33%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
4
17%
9
43%
76-90

Забито

49
42
28 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
8
16%
7
17%
1-15
11
22%
8
19%
16-30
9
18%
5
12%
31-45
9
18%
8
19%
46-60
5
10%
7
17%
61-75
7
14%
7
17%
76-90

Пропущено

42
37
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
11
26%
1
3%
1-15
4
10%
6
16%
16-30
3
7%
5
14%
31-45
10
24%
4
11%
46-60
9
21%
7
19%
61-75
5
12%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
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