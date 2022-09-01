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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
2:1
Второй тайм: 54'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Карранса Хулиан
1:1
24' Гол
Гутман Эндрю
37' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
2:1
45' Гол
Уре Микаэль
47' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
52' Желтая карточка
Уре Микаэль

Ход матча

18'
Карранса Хулиан
(Уре Микаэль)
1:0
24'
1:1
Гутман Эндрю
37'
Бедойя Алехандро
 
45'
Уре Микаэль
(Бедойя Алехандро)
2:1
47'
 
Пурата Хуан Хосе
52'
Уре Микаэль
 
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Атланта Юнайтед
1.72
4.90
9.00
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
14
Ибарра
Франко
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
29
Ronaldo
Morell
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Атланта Юнайтед
3-5-1-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 16 (5) 0.55
Карранса Хулиан 14 (2) 0.48
Уре Микаэль 10 0.34
Бёрк Кори 7 0.24
Бедойя Алехандро 5 0.17
Сантос Сержио II 1 0.03
МакГлинн Джек 1 0.03
Эллиотт Джек 1 0.03
Реал Мэттью 1 0.03
Ааронсон Пакстен 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 7 (1) 0.25
Ronaldo Morell 7 0.25
Thiago Almada 4 0.14
Араужо Луис 4 0.14
Дуайер Доминик 4 0.14
Гутман Эндрю 3 0.11
Пурата Хуан Хосе 3 0.11
Морено Марселино 2 0.07
Леннон Брукс 2 0.07
Alan Franco1 1 0.04
Caleb Wiley 1 0.04
Малрейни Джейк 1 0.04
Соса Сантьяго 1 0.04
Россетто Матеус 0 0
Ибарра Франко 0 0
Edwin Mosquera 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 8 0
Бёрк Кори 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Вагнер Кай 4 0
Эллиотт Джек 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 4 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Пурата Хуан Хосе 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
13
19 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
11%
1
8%
1-15
9
26%
3
23%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
7
20%
3
23%
46-60
2
6%
1
8%
61-75
7
20%
5
38%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
13%
4
18%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
4
18%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Забито

21
26
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
8
31%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
6
30%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Забито

56
39
28 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
13%
6
15%
1-15
10
18%
6
15%
16-30
11
20%
3
8%
31-45
11
20%
5
13%
46-60
7
13%
6
15%
61-75
10
18%
13
33%
76-90

Пропущено

21
42
6 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 23
1
5%
10
24%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
4
19%
8
19%
31-45
6
29%
6
14%
46-60
5
24%
5
12%
61-75
4
19%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 29 16 9 4 59 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 0:1 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 0:1 28 13 6 9 49 - 33 45
5. Орландо Сити 27 11 6 10 32 - 38 39
6. Коламбус Кру 0:0 26 8 13 5 36 - 29 37
7. Интер Майами 0:0 28 10 7 11 35 - 45 37
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 0:1 29 9 6 14 42 - 48 33
11. Атланта Юнайтед 1:2 28 8 9 11 40 - 44 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 0:0 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 1:0 28 7 4 17 31 - 58 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 26 17 3 6 54 - 30 54
2. Остин 27 15 6 6 59 - 37 51
3. Миннесота Юнайтед 27 13 5 9 44 - 37 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 27 12 4 11 43 - 38 40
6. Нэшвилл 28 10 9 9 41 - 36 39
7. Реал Солт-Лейк 27 10 9 8 35 - 36 39
8. Портленд Тимберс 28 8 12 8 45 - 45 36
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 27 10 3 14 36 - 36 33
11. Колорадо Рэпидс 27 8 8 11 37 - 46 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27
14. Хьюстон Динамо 27 7 5 15 33 - 45 26

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 15 10 5 0 38 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 0:1 14 8 3 3 31 - 16 27
3. Интер Майами 0:0 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 1:2 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Клёб де Фут Монреаль 0:1 14 7 2 5 24 - 17 23
7. Торонто 0:1 15 7 2 6 25 - 23 23
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Коламбус Кру 0:0 13 5 5 3 18 - 11 20
10. Чикаго Файр 0:0 14 5 4 5 12 - 12 19
11. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
12. Орландо Сити 13 6 0 7 17 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 1:0 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
4. Реал Солт-Лейк 13 7 4 2 20 - 12 25
5. Остин 13 7 4 2 36 - 19 25
6. Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
13. Нэшвилл 13 4 5 4 21 - 17 17
14. Хьюстон Динамо 13 4 4 5 18 - 17 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 0:1 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 2:1 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 0:1 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 0:0 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 0:0 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Интер Майами 0:0 14 2 4 8 8 - 22 10
11. Торонто 0:1 14 2 4 8 17 - 25 10
12. Ди Си Юнайтед 1:0 14 3 1 10 13 - 32 10
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 1:2 14 1 5 8 14 - 24 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 12 6 1 5 20 - 17 19
4. Миннесота Юнайтед 13 6 1 6 20 - 21 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 13 5 2 6 15 - 17 17
6. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
7. Реал Солт-Лейк 14 3 5 6 15 - 24 14
8. Портленд Тимберс 14 2 6 6 21 - 29 12
9. Сиэтл Саундерс 14 3 2 9 15 - 21 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 13 1 3 9 14 - 33 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Гутман Эндрю бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Атланта Юнайтед
1.72
4.90
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 2:1 Атланта Юнайтед онлайн

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