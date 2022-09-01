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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
4:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
18' Гол
Карранса Хулиан
1:1
24' Гол
Гутман Эндрю
37' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
2:1
45' Гол
Уре Микаэль
47' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
51' Желтая карточка
Уре Микаэль
3:1
67' Гол
Газдаг Даниэль
83' Желтая карточка
Дуайер Доминик
83' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточка
МакГлинн Джек
4:1
90' Гол
Харриэль Натан
90'+7
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
14
Ибарра
Франко
5
Соса
Сантьяго
8
Thiago
Almada
29
Ronaldo
Morell
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Атланта Юнайтед
3-5-1-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 17 (5) 0.59
Карранса Хулиан 14 (2) 0.48
Уре Микаэль 10 0.34
Бёрк Кори 7 0.24
Бедойя Алехандро 5 0.17
Сантос Сержио II 1 0.03
МакГлинн Джек 1 0.03
Эллиотт Джек 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Реал Мэттью 1 0.03
Ааронсон Пакстен 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 7 (1) 0.25
Ronaldo Morell 7 0.25
Thiago Almada 4 0.14
Араужо Луис 4 0.14
Дуайер Доминик 4 0.14
Гутман Эндрю 3 0.11
Пурата Хуан Хосе 3 0.11
Морено Марселино 2 0.07
Леннон Брукс 2 0.07
Alan Franco1 1 0.04
Caleb Wiley 1 0.04
Малрейни Джейк 1 0.04
Соса Сантьяго 1 0.04
Россетто Матеус 0 0
Ибарра Франко 0 0
Edwin Mosquera 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 9 1
Карранса Хулиан 8 1
Бедойя Алехандро 8 0
Бёрк Кори 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Вагнер Кай 4 0
МакГлинн Джек 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Флэк Леон 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 5 1
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Соса Сантьяго 4 0
Гутман Эндрю 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
14
21 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
10%
1
7%
1-15
10
26%
4
29%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
7
18%
3
21%
46-60
3
8%
1
7%
61-75
8
21%
5
36%
76-90

Пропущено

9
26
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
11%
4
15%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
2
22%
2
8%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
1
11%
7
27%
76-90

Забито

21
26
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
8
31%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
6
30%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Забито

60
40
30 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
12%
6
15%
1-15
11
18%
7
18%
16-30
12
20%
3
8%
31-45
11
18%
5
13%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
11
18%
13
33%
76-90

Пропущено

22
46
7 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 24
1
5%
10
22%
1-15
2
9%
7
15%
16-30
4
18%
9
20%
31-45
6
27%
6
13%
46-60
5
23%
6
13%
61-75
4
18%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 29 16 9 4 61 - 21 57
2. Клёб де Фут Монреаль 28 15 4 9 49 - 42 49
3. Нью-Йорк Ред Буллз 29 13 8 8 45 - 34 47
4. Нью-Йорк Сити 28 13 6 9 50 - 34 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 26 9 12 5 37 - 29 39
7. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
8. Нью-Инглэнд Революшн 28 8 11 9 39 - 42 35
9. Цинциннати 27 8 11 8 45 - 48 35
10. Торонто 29 9 7 13 44 - 49 34
11. Атланта Юнайтед 28 8 9 11 40 - 46 33
12. Шарлотт 28 10 2 16 34 - 44 32
13. Чикаго Файр 28 8 7 13 28 - 38 31
14. Ди Си Юнайтед 28 7 4 17 32 - 59 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 27 17 3 7 55 - 32 54
2. Остин 0:1 28 15 6 7 59 - 38 51
3. Миннесота Юнайтед 0:3 28 13 5 10 44 - 40 44
4. Даллас 29 11 10 8 40 - 33 43
5. Нэшвилл 29 11 9 9 45 - 37 42
6. Реал Солт-Лейк 3:0 28 11 9 8 38 - 36 42
7. Портленд Тимберс 1:0 29 9 12 8 46 - 45 39
8. Лос-Анджелес Гэлакси 27 11 5 11 44 - 40 38
9. Ванкувер Уайткэпс 28 9 7 12 32 - 49 34
10. Сиэтл Саундерс 28 10 3 15 38 - 39 33
11. Колорадо Рэпидс 28 8 8 12 38 - 50 32
12. Спортинг Канзас-Сити 28 8 5 15 31 - 49 29
13. Хьюстон Динамо 28 8 5 15 35 - 46 29
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 27 6 9 12 42 - 55 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Торонто 15 7 3 5 27 - 24 24
6. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
7. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
8. Коламбус Кру 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 6 3 17 - 14 21
10. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
11. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
12. Цинциннати 14 4 6 4 27 - 24 18
13. Нью-Йорк Ред Буллз 14 4 5 5 22 - 19 17
14. Ди Си Юнайтед 14 4 3 7 18 - 26 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 14 11 2 1 34 - 13 35
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 3:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
5. Остин 0:1 14 7 4 3 36 - 20 25
6. Миннесота Юнайтед 0:3 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Портленд Тимберс 1:0 14 6 6 2 24 - 16 24
8. Ванкувер Уайткэпс 14 7 3 4 18 - 19 24
9. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 28 - 21 23
10. Сиэтл Саундерс 13 7 1 5 21 - 15 22
11. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
12. Нэшвилл 14 5 5 4 25 - 18 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 5 3 24 - 23 20
14. Хьюстон Динамо 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 14 8 2 4 25 - 25 26
3. Филадельфия Юнион 14 6 4 4 21 - 13 22
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 14 5 3 6 18 - 17 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 14 3 3 8 16 - 26 12
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 14 2 2 10 13 - 30 8
14. Атланта Юнайтед 14 1 5 8 14 - 26 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 14 8 2 4 23 - 18 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 0:3 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 14 3 6 5 16 - 20 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
7. Портленд Тимберс 1:0 15 3 6 6 22 - 29 15
8. Реал Солт-Лейк 3:0 14 3 5 6 15 - 24 14
9. Сиэтл Саундерс 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Хьюстон Динамо 14 3 1 10 15 - 28 10
11. Ванкувер Уайткэпс 14 2 4 8 14 - 30 10
12. Спортинг Канзас-Сити 14 2 3 9 14 - 33 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 14 1 3 10 15 - 37 6
  • — Выход в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Гутман Эндрю бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 4:1 Атланта Юнайтед онлайн

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