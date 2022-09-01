Стадион: Subaru Park
4:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолКарранса Хулиан
1:1
24' ГолГутман Эндрю
37' Желтая карточкаБедойя Алехандро
2:1
45' ГолУре Микаэль
47' Желтая карточкаПурата Хуан Хосе
51' Желтая карточкаУре Микаэль
3:1
67' ГолГаздаг Даниэль
83' Желтая карточкаДуайер Доминик
83' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточкаМакГлинн Джек
4:1
90' ГолХарриэль Натан
90'+7
Ход матча
18'
1:0
24'
1:1
37'
45'
2:1
47'
51'
63'
67'
3:1
83'
90'
90'
4:1
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|17 (5)
|0.59
|Карранса Хулиан
|14 (2)
|0.48
|Уре Микаэль
|10
|0.34
|Бёрк Кори
|7
|0.24
|Бедойя Алехандро
|5
|0.17
|Сантос Сержио II
|1
|0.03
|МакГлинн Джек
|1
|0.03
|Эллиотт Джек
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Реал Мэттью
|1
|0.03
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|7 (1)
|0.25
|Ronaldo Morell
|7
|0.25
|Thiago Almada
|4
|0.14
|Араужо Луис
|4
|0.14
|Дуайер Доминик
|4
|0.14
|Гутман Эндрю
|3
|0.11
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0.11
|Морено Марселино
|2
|0.07
|Леннон Брукс
|2
|0.07
|Alan Franco1
|1
|0.04
|Caleb Wiley
|1
|0.04
|Малрейни Джейк
|1
|0.04
|Соса Сантьяго
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Edwin Mosquera
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|1
|Карранса Хулиан
|8
|1
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|Бёрк Кори
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|5
|1
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Соса Сантьяго
|4
|0
|Гутман Эндрю
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
14
21 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
10%
1
7%
1-15
10
26%
4
29%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
7
18%
3
21%
46-60
3
8%
1
7%
61-75
8
21%
5
36%
76-90
Пропущено
9
26
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
11%
4
15%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
2
22%
2
8%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
1
11%
7
27%
76-90
Забито
21
26
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
5
24%
5
19%
61-75
3
14%
8
31%
76-90
Пропущено
13
20
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
6
30%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
1
5%
76-90
Забито
60
40
30 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
12%
6
15%
1-15
11
18%
7
18%
16-30
12
20%
3
8%
31-45
11
18%
5
13%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
11
18%
13
33%
76-90
Пропущено
22
46
7 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 24
1
5%
10
22%
1-15
2
9%
7
15%
16-30
4
18%
9
20%
31-45
6
27%
6
13%
46-60
5
23%
6
13%
61-75
4
18%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|29
|16
|9
|4
|61 - 21
|57
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|15
|4
|9
|49 - 42
|49
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|28
|13
|6
|9
|50 - 34
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|26
|9
|12
|5
|37 - 29
|39
|7.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|11
|9
|39 - 42
|35
|9.
|Цинциннати
|27
|8
|11
|8
|45 - 48
|35
|10.
|Торонто
|29
|9
|7
|13
|44 - 49
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|28
|8
|9
|11
|40 - 46
|33
|12.
|Шарлотт
|28
|10
|2
|16
|34 - 44
|32
|13.
|Чикаго Файр
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|14.
|Ди Си Юнайтед
|28
|7
|4
|17
|32 - 59
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|27
|17
|3
|7
|55 - 32
|54
|2.
|Остин
|0:1
|28
|15
|6
|7
|59 - 38
|51
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|28
|13
|5
|10
|44 - 40
|44
|4.
|Даллас
|29
|11
|10
|8
|40 - 33
|43
|5.
|Нэшвилл
|29
|11
|9
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|28
|11
|9
|8
|38 - 36
|42
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|29
|9
|12
|8
|46 - 45
|39
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|11
|5
|11
|44 - 40
|38
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|9
|7
|12
|32 - 49
|34
|10.
|Сиэтл Саундерс
|28
|10
|3
|15
|38 - 39
|33
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|8
|8
|12
|38 - 50
|32
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|8
|5
|15
|31 - 49
|29
|13.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|5
|15
|35 - 46
|29
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|6
|9
|12
|42 - 55
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Торонто
|15
|7
|3
|5
|27 - 24
|24
|6.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|8.
|Коламбус Кру
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|10.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|11.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|12.
|Цинциннати
|14
|4
|6
|4
|27 - 24
|18
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|4
|5
|5
|22 - 19
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|14
|11
|2
|1
|34 - 13
|35
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|5.
|Остин
|0:1
|14
|7
|4
|3
|36 - 20
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|1
|5
|21 - 15
|22
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Нэшвилл
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|5
|3
|24 - 23
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|8
|2
|4
|25 - 25
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|14
|3
|3
|8
|16 - 26
|12
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:3
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Хьюстон Динамо
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|2
|3
|9
|14 - 33
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|14
|1
|3
|10
|15 - 37
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию